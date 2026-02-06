Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка

MForum.ru
06.02.2026,
Согласно новым данным, Oppo планирует выпустить не один, а два смартфона Find X9s, которые будут различаться ключевыми характеристиками в зависимости от региона продаж. Помимо уже известного Find X9s Pro для Китая, компания якобы разрабатывает отдельную глобальную версию Find X9s с иным процессором.
По данным утечки, обе версии — и китайский Find X9s Pro, и глобальный Find X9s — могут получить схожие высококлассные компоненты:
Ключевым отличием между моделями станет процессор. Для разных рынков Oppo, предположительно, выбрала разные версии чипа MediaTek:
Такое разделение может преследовать несколько целей:
Ожидается, что глобальная версия Find X9s будет представлена во второй квартал года на рынках Юго-Восточной Азии (Сингапур, Малайзия, Вьетнам), а также в Индии. Пока неясно, будут ли мировые версии Find X9 Ultra и складного Find N6 анонсированы одновременно с Find X9s.
Таким образом, Oppo, судя по всему, намерена использовать бренд Find X9s как инструмент для тонкой настройки своего флагманского предложения, предлагая миру мощный аппарат с акцентом на камеры и дисплей, а внутреннему рынку — максимально полную версию с топовым чипсетом.
© Антон Печеровый,
