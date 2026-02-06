Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка

06.02.2026, MForum.ru

Согласно новым данным, Oppo планирует выпустить не один, а два смартфона Find X9s, которые будут различаться ключевыми характеристиками в зависимости от региона продаж. Помимо уже известного Find X9s Pro для Китая, компания якобы разрабатывает отдельную глобальную версию Find X9s с иным процессором.

По данным утечки, обе версии — и китайский Find X9s Pro, и глобальный Find X9s — могут получить схожие высококлассные компоненты:

Дисплей: 6.3-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц.

6.3-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Камеры: Продвинутая тройная система, в которой основную нагрузку несут сразу два 200-мегапиксельных сенсора. Речь идёт об основной камере и перископном телефото модуле. Это говорит о том, что фотоспособности будут приоритетом для всей линейки.

Продвинутая тройная система, в которой основную нагрузку несут сразу два 200-мегапиксельных сенсора. Речь идёт об основной камере и перископном телефото модуле. Это говорит о том, что фотоспособности будут приоритетом для всей линейки. Автономность: Обе модели могут оснащаться аккумуляторами ёмкостью около 7000 мАч, что ставит их в один ряд с самыми выносливыми флагманами.

Обе модели могут оснащаться аккумуляторами ёмкостью около 7000 мАч, что ставит их в один ряд с самыми выносливыми флагманами. Цветовые варианты, согласно слухам, включают Титановый, Оранжевый и Синий.

Ключевым отличием между моделями станет процессор. Для разных рынков Oppo, предположительно, выбрала разные версии чипа MediaTek:

Find X9s Pro (Китай): Будет использовать флагманский Dimensity 9500.

Будет использовать флагманский Dimensity 9500. Find X9s (Глобальная версия): Получит Dimensity 9500s — чипсет, который, как считается, обладает слегка сниженной производительностью по сравнению с базовой версией 9500

Такое разделение может преследовать несколько целей:

Оптимизация стоимости: Использование модифицированного чипа для глобального рынка может помочь удержать конкурентную цену с учётом различных налогов и наценок.

Использование модифицированного чипа для глобального рынка может помочь удержать конкурентную цену с учётом различных налогов и наценок. Чёткое позиционирование: Китайский Pro-вариант сохраняет статус неоспоримого технологического флагмана для внутреннего рынка, в то время как глобальная модель предлагает топовые камеры и дисплей в более доступном формате «s».

Ожидается, что глобальная версия Find X9s будет представлена во второй квартал года на рынках Юго-Восточной Азии (Сингапур, Малайзия, Вьетнам), а также в Индии. Пока неясно, будут ли мировые версии Find X9 Ultra и складного Find N6 анонсированы одновременно с Find X9s.

Таким образом, Oppo, судя по всему, намерена использовать бренд Find X9s как инструмент для тонкой настройки своего флагманского предложения, предлагая миру мощный аппарат с акцентом на камеры и дисплей, а внутреннему рынку — максимально полную версию с топовым чипсетом.