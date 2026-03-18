Свердловская область: Билайн сообщает о расширении покрытия и умощнении сети в ряде городов и районов региона

18.03.2026, MForum.ru

Билайн сообщает о расширении покрытия и увеличении мощности сети 4G в ряде городов Свердловской области. Развитие инфраструктуры охватило Ревду, Полевской, Краснотурьинск, Кушву, Верхнюю Туру, города-спутники Берёзовский и Среднеуральск, посёлок Белоярский.

Покрытие 4G организовано также в посёлках «Большая Медведица» и «Белые Росы», микрорайоне «Георгиевские дачи», жилых комплексах «Совушки» и «Лес».

В Екатеринбурге расширено покрытие на значительной части ЕКАД и увеличена ёмкость сети в Академическом районе.

«Мы последовательно работаем над тем, чтобы возможности нашей сети соответствовали растущим потребностям жителей и бизнеса. Усиление связи в промышленных центрах, на ЕКАД и в новых жилых кварталах способствует повышению качества жизни и деловой активности», - отмечает директор Екатеринбургского отделения Билайна Антон Антонов.

