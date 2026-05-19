Анонсы: RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8

19.05.2026

RedMagic представила в Китае обновленные игровые смартфоны 11S Pro и 11S Pro+. Новинки получили форсированный процессор, улучшенную систему охлаждения и батарею большей емкости (в случае с Pro)

Обе модели работают на Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version — разогнанной версии флагманского чипа с частотой больших ядер до 4.74 ГГц (как у «for Galaxy» в Galaxy S26). 11S Pro оснащен 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Pro+ — до 16 ГБ LPDDR5X ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1.

11S Pro+ получил двойное охлаждение: активный вентилятор (24 000 об/мин) + пульсирующая жидкостная система. У 11S Pro — только вентилятор. Оба устройства имеют защиту IPX8 (погружение до 3 метров). В наличии ёмкостные плечевые триггеры с частотой опроса 520 Гц и разъём 3.5 мм.