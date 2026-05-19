Анонсы: RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8

19.05.2026

RedMagic представила в Китае обновленные игровые смартфоны 11S Pro и 11S Pro+. Новинки получили форсированный процессор, улучшенную систему охлаждения и батарею большей емкости (в случае с Pro)

Обе модели работают на Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version — разогнанной версии флагманского чипа с частотой больших ядер до 4.74 ГГц (как у «for Galaxy» в Galaxy S26). 11S Pro оснащен 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Pro+ — до 16 ГБ LPDDR5X ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1.

11S Pro+ получил двойное охлаждение: активный вентилятор (24 000 об/мин) + пульсирующая жидкостная система. У 11S Pro — только вентилятор. Оба устройства имеют защиту IPX8 (погружение до 3 метров). В наличии ёмкостные плечевые триггеры с частотой опроса 520 Гц и разъём 3.5 мм.

6.85-дюймовый AMOLED (BOE X10) разрешением 1.5K, частотой 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит, подэкранной 16-мегапиксельной камерой и ультразвуковым сканером отпечатков. Основная камера: 50 МП + 50 МП (ультраширик) + 2 МП (макро).

Цена 11S Pro (12/256 ГБ) составляет 5499 юаней (~807). Модель 11S Pro+ в версии (12/256ГБ) оценена в 6199 юаней, а топовый вариант 11S Pro+ (16 ГБ/1 ТБ) обойдется в 7999 юаней (~$1174).

RedMagic продолжает удерживать лидерство в нише игровых смартфонов. 11S Pro и Pro+ получили эволюционные улучшения: разогнанный чип (у RedMagic он и был разогнан, но теперь ещё больше), большую батарею (8000 мАч у Pro), двойное охлаждение у Pro+ (редкость даже для игровых устройств) и сохранение защиты IPX8 (что необычно для телефона с вентилятором и отверстиями).

Вентилятор обеспечивает максимальную производительность без троттлинга, но создает шум (24 000 об/мин — громко). IPX8 при наличии вентилятора — инженерное достижение. 8000 мАч и 120 Вт — отличное сочетание (полная зарядка 7500 мАч за ~30 минут). Подэкранная камера — для любителей цельного экрана без вырезов.

RedMagic 11S Pro и Pro+ — лучшие игровые смартфоны на рынке по совокупности характеристик: разогнанный чип, активное охлаждение, большая батарея, быстрая зарядка, высокая частота экрана и защита IPX8. Но цена ($800-1100) и нишевая направленность (геймеры) ограничивают аудиторию.

Ждём глобального запуска (обычно RedMagic выходит на мировые рынки через месяц после Китая). Тогда станут известны цены в Европе и США. Если они будут сопоставимы с китайскими (с учётом налогов), RedMagic сохранит лидерство в игровом сегменте.

© Антон Печеровый, по информации gsmarena.com

