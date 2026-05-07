Анонсы: Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320

MForum.ru
07.05.2026,
Компания Honor тихо представила в Китае Honor Play 11 Plus, который уже доступен для покупки на официальном сайте бренда. Этот среднебюджетный 5G-смартфон предлагает баланс между временем работы и повседневной производительностью, сочетая большой аккумулятор 7000 мАч и яркий AMOLED-дисплей в тонком дизайне.
Honor Play 11 Plus оснащен 6.6-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2600×1200 пикселей, поддержкой цветового пространства DCI-P3 и пиковой яркостью до 6500 нит. Также присутствует ШИМ-регулировка 3840 Гц для комфорта глаз и защита алюмосиликатным стеклом.
Сердце устройства — Dimensity 6500 Elite в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Аккумулятор — 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной и реверсивной зарядки. Устройство имеет толщину всего 7.34 мм и вес около 185 граммов
Телефон работает на MagicOS 10 (Android 16) с AI-функциями: ассистент YOYO, AI-заметки, инструменты перевода и системные оптимизации. Основная камера — 50 МП (f/1.8) с поддержкой 10-кратного цифрового зума и записи 1080p. Фронтальная — 8 МП.
Также отметим подэкранный сканер отпечатков, стереодинамики, защита IP66, NFC, ИК-порт, Bluetooth 6.0, двойной SIM с 5G.
Цвета: Sunrise Gold и Lanyue Silver (Moon Embracing Silver). Устройство уже продается в Китае через официальные каналы по цене 2199 юаней (~$320) за конфигурацию 8/256 ГБ.
Honor Play 11 Plus — это переименованный Honor X80i, который дебютировал ранее в этом году. Та же начинка: Dimensity 6500 Elite, 7000 мАч, 6.6" AMOLED 120 Гц. Но с обновленным дизайном и немного другой ценой. X80i стоил 1999 юаней за 8/256 ГБ, Play 11 Plus — 2199 юаней (на 200 юаней дороже).
Интересное сочетание: 7000 мАч и толщина 7.34 мм — это очень тонко для такой батареи. Обычно 7000 мАч требуют 8-9 мм. Здесь Honor использовали кремний-углеродную технологию (как и в X80i). Яркость 6500 нит — это, вероятно, пиковая локальная яркость (для HDR контента). Типичная яркость, скорее всего, 1000-1500 нит.
Плюсы: AMOLED 120 Гц, 7000 мАч, быстрая зарядка (какая — не указано, но у X80i было 45 Вт), тонкий корпус, защита IP66 (от брызг, но не для душа).
Минусы: процессор Dimensity 6500 Elite — это, вероятно, переименованный Dimensity 6300/6400 с небольшим повышением частот. Не для игр, но для повседневных задач хватит. Камеры — средние (50 МП без OIS?).
В целом Honor Play 11 Plus — отличный выбор для тех, кому нужен тонкий телефон с большой батареей и ярким экраном. Не для геймеров, не для фотографов. Для всех остальных. Ждем глобальный запуск (пока только Китай).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
07.05. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90
06.05. В Аналитическом центре GS Group оценили российский рынок ноутбуков и мониторов в 1q2026
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series
03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч
24.03. Huawei Enjoy 90 Pro Max – Kirin 8000, батарея 8500 мАч и экран 120 Гц за 250 долларов
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
09.03. Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы
04.03. Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса
02.03. Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч
02.03. Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5
26.02. Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч
16.02. Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч
13.02. Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой
12.02. Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки»
07.05. OpenAI завершила формирование совместного предприятия DeployCo с группой фондов прямых инвестиций
07.05. МТС запустил переводы для физлиц на кошельки WeChat Pay без комиссии
07.05. Билайн в Удмуртской республике - покрытие 4G обеспечено indoor-оборудованием в 4 ТЦ Ижевска
07.05. Росэл сообщает о начале серийного производства новой модификации отечественных светочувствительных КМОП-матриц с разрешением 4К
07.05. "Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая"
07.05. МТС в Якутии - сеть LTE усилена в районе строительства Ленского моста
06.05. Индия дозрела до собственной низкоорбитальной группировки
06.05. В Аналитическом центре GS Group оценили российский рынок ноутбуков и мониторов в 1q2026
06.05. Мировой рынок полупроводников в 2025 году вырос на 26% до $796 млрд
06.05. T2 импортзаместила решение PCRF разработкой Bercut
06.05. Билайн в Костромской области - покрытие 4G расширено в семи деревнях
06.05. Сеть 4G МегаФон запущена с использованием нового оборудования в селе Берт-Даг в Тыве
06.05. МТС в Магаданской области - indoor-покрытие LTE развернуто в аэропорту Магадана
05.05. Спутниковая связь с низкой орбиты - дайджест
05.05. SEMI сообщает о росте мировых поставок кремниевых пластин на 13% в годовом исчислении в 1q2026
07.05. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320
07.05. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500
05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86
29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов