Анонсы: Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320

07.05.2026, MForum.ru

Компания Honor тихо представила в Китае Honor Play 11 Plus, который уже доступен для покупки на официальном сайте бренда. Этот среднебюджетный 5G-смартфон предлагает баланс между временем работы и повседневной производительностью, сочетая большой аккумулятор 7000 мАч и яркий AMOLED-дисплей в тонком дизайне.

Honor Play 11 Plus оснащен 6.6-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2600×1200 пикселей, поддержкой цветового пространства DCI-P3 и пиковой яркостью до 6500 нит. Также присутствует ШИМ-регулировка 3840 Гц для комфорта глаз и защита алюмосиликатным стеклом.

Сердце устройства — Dimensity 6500 Elite в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Аккумулятор — 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной и реверсивной зарядки. Устройство имеет толщину всего 7.34 мм и вес около 185 граммов

Телефон работает на MagicOS 10 (Android 16) с AI-функциями: ассистент YOYO, AI-заметки, инструменты перевода и системные оптимизации. Основная камера — 50 МП (f/1.8) с поддержкой 10-кратного цифрового зума и записи 1080p. Фронтальная — 8 МП.

Также отметим подэкранный сканер отпечатков, стереодинамики, защита IP66, NFC, ИК-порт, Bluetooth 6.0, двойной SIM с 5G.

Цвета: Sunrise Gold и Lanyue Silver (Moon Embracing Silver). Устройство уже продается в Китае через официальные каналы по цене 2199 юаней (~$320) за конфигурацию 8/256 ГБ.

Honor Play 11 Plus — это переименованный Honor X80i, который дебютировал ранее в этом году. Та же начинка: Dimensity 6500 Elite, 7000 мАч, 6.6" AMOLED 120 Гц. Но с обновленным дизайном и немного другой ценой. X80i стоил 1999 юаней за 8/256 ГБ, Play 11 Plus — 2199 юаней (на 200 юаней дороже).

Интересное сочетание: 7000 мАч и толщина 7.34 мм — это очень тонко для такой батареи. Обычно 7000 мАч требуют 8-9 мм. Здесь Honor использовали кремний-углеродную технологию (как и в X80i). Яркость 6500 нит — это, вероятно, пиковая локальная яркость (для HDR контента). Типичная яркость, скорее всего, 1000-1500 нит.

Плюсы: AMOLED 120 Гц, 7000 мАч, быстрая зарядка (какая — не указано, но у X80i было 45 Вт), тонкий корпус, защита IP66 (от брызг, но не для душа).

Минусы: процессор Dimensity 6500 Elite — это, вероятно, переименованный Dimensity 6300/6400 с небольшим повышением частот. Не для игр, но для повседневных задач хватит. Камеры — средние (50 МП без OIS?).

В целом Honor Play 11 Plus — отличный выбор для тех, кому нужен тонкий телефон с большой батареей и ярким экраном. Не для геймеров, не для фотографов. Для всех остальных. Ждем глобальный запуск (пока только Китай).