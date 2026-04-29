Анонсы: Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99

29.04.2026,
Poco тихо добавила новую модель в ультрабюджетную C-серию. Смартфон появился на избранных глобальных рынках вскоре после выхода Poco C81 и C81x в Индии. Все три модели имеют одинаковую базовую аппаратную платформу, Pro-версия — это скорее небольшие изменения, а не полностью другое устройство.
C81 Pro получил 6.9-дюймовый LCD-экран разрешением HD+ с частотой 120 Гц. Разрешение невысокое, но повышенная частота должна обеспечить плавный интерфейс в базовых задачах.
Сердце — Unisoc T7250. Чип подходит для базовых задач: мессенджеры, стриминг, легкие игры. Производительность будет знакома тем, кто пользовался старыми бюджетными чипами вроде Snapdragon 680 или Helio G85. Оперативной памяти — 4 ГБ, накопитель — до 256 ГБ с поддержкой microSD.
Основная камера — 13 МП с вспомогательной линзой, фронтальная — 8 МП. Этого достаточно для случайных снимков при хорошем освещении. Но не более того.
Батарея — 6000 мАч. В паре со скромным железом это обеспечит полный день использования, а при неактивном использовании — больше. Зарядка — 15 Вт (медленно, но для ночной зарядки достаточно).
Смартфон работает на HyperOS 3 на базе Android 15. Poco не раскрывает планов по долгосрочным обновлениям — это типично для этого сегмента. Цена версии cо скромными 64 ГБ встроенной на глобальном рынке составляет $99, за вариант 128 Гб придется отдать $109, а топовые 256 Гб обойдутся в $129.
Poco C81 Pro — это по сути тот же Poco C81 (индийский), но с некоторыми отличиями в дизайне и, вероятно, с другим набором LTE-диапазонов для глобальных рынков. Unisoc T7250, 4 ГБ RAM, 6000 мАч, 6.9" 120 Гц — все то же самое.
Отличие от индийского C81 в том, что индийская версия получила 6300 мАч (вместо 6000) и двойную основную камеру (против одного 13 МП?). Но в целом — это один и тот же телефон под разными именами для разных регионов.
Главное преимущество C81 Pro — цена. Стартовая версия 4/64 ГБ за $99 делает его одним из самых дешевых смартфонов на рынке с 120-герцовым экраном и батареей 6000 мАч. Минусы: медленная зарядка (15 Вт), устаревший Android, Unisoc T7250 (не для игр) и отсутствие 5G (для ряда рынков это большой минус).
Но для тех, кому нужен большой яркий экран, долгое время работы и минимальная цена, C81 Pro — отличный выбор. Идеальный "первый телефон" для ребенка, "звонилка" для пожилых или второй телефон для работы.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K
16.04. Poco C81 Pro получи 6.9" дислеей 120 Гц, АКБ 6000 мАч и Unisoc T7250
23.03. Redmi 15A 5G – 6300 мАч и 120 Гц за «реальные деньги»
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий
11.03. Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов
16.02. Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч
03.02. POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи
08.01. Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии
07.01. Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз
05.01. Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей
05.01. Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360
09.12. Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей
27.11. Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально
21.11. Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra
17.11. Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1
28.04. Yadro открывает офис в Казани
28.04. Samsung представила кристалл DRAM, созданный по техпроцессу менее 10-нм
28.04. МегаФон в Дагестане — качество связи улучшено в Кизляре
28.04. Оплату в Камбодже по QR-коду обеспечит МТС
28.04. МТС в Магаданской области - интернет ускорен новой базовой станцией в поселке Уптар
27.04. Компания Yadro представила новые конфигурации СХД с уменьшенными объемами ОЗУ
27.04. МТС выходит на рынок модульных ЦОД
27.04. МегаФон в Забайкальском крае - связь улучшена новой базовой станцией в посёлке Адриановка
27.04. ГК Элемент выпустила ВГ11Т - версию микроконтроллера ВГ7Т в компактном корпусе, и с важными модификациями
27.04. Приложение Т-банка поможет заплатить айфоном без подключения к интернету
26.04. Imec интегрировал модуляторы из ниобата и танталата лития на платформу кремниевой фотоники
26.04. Балтийские страны построят сплошное покрытие 5G вдоль автомагистрали Via Baltica
24.04. Производство фоторезистов в Японии оказалось под угрозой из-за энергокризиса
24.04. Cisco представила универсальный квантовый коммутатор для будущего квантового интернета
24.04. «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента на горячей линии «Ренессанс страхование»
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69
23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов
22.04. Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий
21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней