Анонсы: Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99

29.04.2026, MForum.ru

Poco тихо добавила новую модель в ультрабюджетную C-серию. Смартфон появился на избранных глобальных рынках вскоре после выхода Poco C81 и C81x в Индии. Все три модели имеют одинаковую базовую аппаратную платформу, Pro-версия — это скорее небольшие изменения, а не полностью другое устройство.

C81 Pro получил 6.9-дюймовый LCD-экран разрешением HD+ с частотой 120 Гц. Разрешение невысокое, но повышенная частота должна обеспечить плавный интерфейс в базовых задачах.

Сердце — Unisoc T7250. Чип подходит для базовых задач: мессенджеры, стриминг, легкие игры. Производительность будет знакома тем, кто пользовался старыми бюджетными чипами вроде Snapdragon 680 или Helio G85. Оперативной памяти — 4 ГБ, накопитель — до 256 ГБ с поддержкой microSD.

Основная камера — 13 МП с вспомогательной линзой, фронтальная — 8 МП. Этого достаточно для случайных снимков при хорошем освещении. Но не более того.

Батарея — 6000 мАч. В паре со скромным железом это обеспечит полный день использования, а при неактивном использовании — больше. Зарядка — 15 Вт (медленно, но для ночной зарядки достаточно).

Смартфон работает на HyperOS 3 на базе Android 15. Poco не раскрывает планов по долгосрочным обновлениям — это типично для этого сегмента. Цена версии cо скромными 64 ГБ встроенной на глобальном рынке составляет $99, за вариант 128 Гб придется отдать $109, а топовые 256 Гб обойдутся в $129.

Poco C81 Pro — это по сути тот же Poco C81 (индийский), но с некоторыми отличиями в дизайне и, вероятно, с другим набором LTE-диапазонов для глобальных рынков. Unisoc T7250, 4 ГБ RAM, 6000 мАч, 6.9" 120 Гц — все то же самое.

Отличие от индийского C81 в том, что индийская версия получила 6300 мАч (вместо 6000) и двойную основную камеру (против одного 13 МП?). Но в целом — это один и тот же телефон под разными именами для разных регионов.

Главное преимущество C81 Pro — цена. Стартовая версия 4/64 ГБ за $99 делает его одним из самых дешевых смартфонов на рынке с 120-герцовым экраном и батареей 6000 мАч. Минусы: медленная зарядка (15 Вт), устаревший Android, Unisoc T7250 (не для игр) и отсутствие 5G (для ряда рынков это большой минус).

Но для тех, кому нужен большой яркий экран, долгое время работы и минимальная цена, C81 Pro — отличный выбор. Идеальный "первый телефон" для ребенка, "звонилка" для пожилых или второй телефон для работы.