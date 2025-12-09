Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей

MForum.ru
09.12.2025,
Компания Poco расширила свой ассортимент в Индии, представив новую модель — Poco C85 5G. Новинка позиционируется как самый доступный способ получить доступ к сетям пятого поколения в линейке C-series, предлагая при этом большой дисплей, рекордную автономность и заявленную долгосрочную поддержку со стороны производителя.
Главной особенностью устройства стал дисплей диагональю 6.9 дюймов разрешением HD+ и адаптивной частотой обновления 120 Гц, что для этого сегмента является заметным преимуществом. Для защиты зрения реализованы сертификации на снижение синего света и мерцания.
«Сердцем» смартфона является чипсет MediaTek Dimensity 6300, обеспечивающий базовую производительность и поддержку 5G-сетей. Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор, дополненный вспомогательным модулем. Фронтальная камера для видеозвонков получила разрешение 8 Мп.
Еще одним ключевым аргументом стала аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч, которая в паре с 33-ваттной быстрой зарядкой обещает мультидневную автономность. Также поддерживается обратная проводная зарядка мощностью 10 Вт.
Poco C85 5G работает под управлением оболочки HyperOS 2.2, основанной на Android 15. Производитель гарантирует для устройства два крупных обновления операционной системы и четыре года обновлений безопасности, что для бюджетного сегмента является серьёзным преимуществом.
В арсенале Poco C85 5G также присутсвуют сканер отпечатков пальцев на боковой грани, разъём для наушников 3.5 мм, защита от брызг и пыли по стандарту IP54 и современный порт USB-C.
В Индии смартфон будет доступен в трёх конфигурациях и цветах черном Power Black, зеленом Spring Green и пурпурном Mystic Purple. Цены составят: 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ – 11 999 рупий (~$133), 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ - 12 999 рупий (~$145), 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ – 14 499 рупий (~$160). Продажи стартуют 16 декабря. Для покупателей, использующих карты банков HDFC, ICICI и SBI, будут действовать специальные скидки.
Параллельно на некоторых глобальных рынках представлена 4G-версия этого устройства на чипе Helio G81 Ultra, но в Индии фокус сделан именно на доступный 5G. Таким образом, Poco C85 5G вступает в прямую конкуренцию с такими моделями, как Realme C67 5G и Samsung Galaxy M15 5G, предлагая аналогичный функционал с упором на большую батарею и более высокую частоту обновления экрана.
© Антон Печеровый,
