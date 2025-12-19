Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G

Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G

19.12.2025, MForum.ru

Компания Redmi официально вывела на глобальный рынок новое поколение серии Redmi Note 15. В этом году стратегия бренда стала более гибкой: пользователям предлагается сразу две модели с идентичным дизайном, но разной технической начинкой: Note 15 5G и более доступный Note 15 4G. Это позволяет охватить как аудиторию, готовую платить за современные сети, так и тех, кто ищет максимум за минимальные деньги.

Redmi Note 15 4G и Note 15 5G внешне не отличить. Оба смартфона получили 6.77-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей разрешением Full HD+ с высокой частотой обновления 120 Гц и рекордной локальной пиковой яркостью 3200 нит. Сканер отпечатков пальцев встроен прямо в экран.

Ключевое отличие в аппаратной платформе. Note 15 5G основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 и, что ясно из названия, поддерживает сети пятого поколения. Есть Его дополняет 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а защита корпуса соответствует стандарту IP66.

Note 15 4G использует чип MediaTek Helio G100-Ultra и предназначен для рынков, где 5G ещё не так распространён. Вместо ультраширика установлен 2-мегапиксельный датчик глубины резкости, а защита немного ниже — IP64.

Разница прослеживается и в батареи. Note 15 4G предлагает чуть большую ёмкость — 6000 мАч с зарядкой 33 Вт. Note 15 5G оснащён более современной кремний-углеродной (Si-C) батареей на 5520 мАч, которая компенсирует меньший объём более быстрой зарядкой 45 Вт. Оба смартфона работают на HyperOS 2.0 (Android 15).

Redmi Note 15 4G будет доступен в Glacier Blue, Purple, Forest Green и Black. Стартовая цена за версию 6/128 ГБ составит €229 / £179.

Redmi Note 15 5G выйдет в Glacier Blue, Mist Purple и Black. Та же конфигурация 6/128 ГБ обойдётся в €279 / £199.

Ожидается, что предзаказы на обе модели откроются 5 января. Таким образом, с дуэтом Note 15, Redmi покрывает два ключевых ценовых сегмента, предлагая пользователям сделать осознанный выбор между передовой связью 5G и максимальной автономностью по более привлекательной цене.

