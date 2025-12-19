Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G

MForum.ru
19.12.2025,
Компания Redmi официально вывела на глобальный рынок новое поколение серии Redmi Note 15. В этом году стратегия бренда стала более гибкой: пользователям предлагается сразу две модели с идентичным дизайном, но разной технической начинкой: Note 15 5G и более доступный Note 15 4G. Это позволяет охватить как аудиторию, готовую платить за современные сети, так и тех, кто ищет максимум за минимальные деньги.
Redmi Note 15 4G и Note 15 5G внешне не отличить. Оба смартфона получили 6.77-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей разрешением Full HD+ с высокой частотой обновления 120 Гц и рекордной локальной пиковой яркостью 3200 нит. Сканер отпечатков пальцев встроен прямо в экран.
Redmi Note 15 4G и Note 15 5G внешне не отличить. Оба смартфона получили 6.77-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей разрешением Full HD+ с высокой частотой обновления 120 Гц и рекордной локальной пиковой яркостью 3200 нит. Сканер отпечатков пальцев встроен прямо в экран.
Ключевое отличие в аппаратной платформе. Note 15 5G основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 и, что ясно из названия, поддерживает сети пятого поколения. Есть Его дополняет 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а защита корпуса соответствует стандарту IP66.
Note 15 4G использует чип MediaTek Helio G100-Ultra и предназначен для рынков, где 5G ещё не так распространён. Вместо ультраширика установлен 2-мегапиксельный датчик глубины резкости, а защита немного ниже — IP64.
Разница прослеживается и в батареи. Note 15 4G предлагает чуть большую ёмкость — 6000 мАч с зарядкой 33 Вт. Note 15 5G оснащён более современной кремний-углеродной (Si-C) батареей на 5520 мАч, которая компенсирует меньший объём более быстрой зарядкой 45 Вт. Оба смартфона работают на HyperOS 2.0 (Android 15).
Redmi Note 15 4G будет доступен в Glacier Blue, Purple, Forest Green и Black. Стартовая цена за версию 6/128 ГБ составит €229 / £179.
Redmi Note 15 5G выйдет в Glacier Blue, Mist Purple и Black. Та же конфигурация 6/128 ГБ обойдётся в €279 / £199.
Ожидается, что предзаказы на обе модели откроются 5 января. Таким образом, с дуэтом Note 15, Redmi покрывает два ключевых ценовых сегмента, предлагая пользователям сделать осознанный выбор между передовой связью 5G и максимальной автономностью по более привлекательной цене.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru
15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru