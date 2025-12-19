Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15

MForum.ru
19.12.2025,
Компания Redmi завершает глобальный запуск новой серии Note 15, представив две модели в сегменте PRO-смартфонов — Redmi Note 15 Pro и Redmi Note 15 Pro 5G. Новинки демонстрируют эволюционный подход, предлагая солидные улучшения в ключевых областях, таких как автономность и защита, при сохранении преемственности дизайна.
Обе модели отказались от изогнутых экранов в пользу плоских AMOLED-панелей с частотой 120 Гц и рекордной локальной яркостью 3200 нит, что обеспечивает отличную читаемость на солнце. Note 15 Pro 5G получил чуть больший 6.83-дюймовый экран разрешением 1.5K и повышенной частотой опроса касаний 480 Гц для более отзывчивого гейминга. Note 15 Pro (4G) оснащён 6.77-дюймовой панелью Full HD+.
Защита корпусов была серьёзно усилена. Стандартная модель теперь получила рейтинг IP65, в то время как 5G-версия получила максимальную защиту по стандартам IP68 и IP69K, что гарантирует устойчивость к погружению в воду и струям под высоким давлением.
Основой производительности стали обновлённые чипсеты MediaTek: Helio G200-Ultra для 4G-модели и Dimensity 7400-Ultra для 5G-версии. Оба процессора получили повышенные тактовые частоты и улучшения в работе нейропроцессора (NPU).
Главным же фокусом апгрейда стала автономность. Обе модели получили батареи увеличенной ёмкости. Note 15 Pro оснащен АКБ ёмкостью 6500 мАч с проводной зарядкой 45 Вт и обратной зарядкой 18 Вт. Note 15 Pro 5G получил АБК емкостью 6580 мАч на основе кремний-углеродной (Si-C) технологии зарядкой 45 Вт, но более быстрой обратной проводной зарядкой 22.5 Вт.
В основе фотосистемы обоих смартфонов лежит один и тот же флагманский 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL S5KHPE. Основное различие в камерах — разные модели 8-мегапиксельных сверхширокоугольных модулей и фронтальных камер (32 Мп у 4G-модели против 20 Мп у 5G). Оба устройства работают на оболочке HyperOS 2.0 (Android 15) с полным набором AI-функций Xiaomi, включая продвинутое удаление объектов и отражений, расширение изображения и его улучшение.
Redmi Note 15 Pro (4G): будет доступен в цветах Titanium, Glacier Blue и Black. Стартовая цена версии 8/256 ГБ — €349 / £249. Продажи стартуют 5 января.
Redmi Note 15 Pro 5G: цвета Titanium, Glacier Blue, Mist Purple и Black. Цена за вариант 8/256 ГБ — €399 / £349. Продажи также стартуют 5 января.
Таким образом, Pro-версии Redmi Note 15 делают ставку не на радикальные новшества, а на комплексное улучшение пользовательского опыта: больше автономности, лучше защита, более быстрые чипсеты и продвинутые AI-функции. Это позволяет новинкам уверенно конкурировать в плотном среднем сегменте, где важна каждая деталь.
© Антон Печеровый,
