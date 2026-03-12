Анонсы: В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей

MForum.ru
12.03.2026,
Спустя неделю после громкой презентации на MWC складной флагман Honor Magic V6 добрался до домашнего рынка. Китайские версии получили важное преимущество перед глобальными — увеличенную батарею. И, что не менее важно, раскрыта цена новинки.
Для китайских покупателей Honor подготовила сюрприз: емкость аккумулятора зависит от выбранной конфигурации. Версии с накопителем на 256 и 512 ГБ оснащаются кремний-углеродной батареей на 6850 мАч. Топовая модификация с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища получает еще более внушительный блок — 7150 мАч.
Для сравнения: глобальная версия Magic V6 довольствуется 6660 мАч. Видимо, инженерам удалось выжать дополнительное пространство внутри корпуса без ущерба для толщины. Все версии поддерживают быструю зарядку 80 Вт по проводу и 66 Вт по беспроводному каналу.
Новинка предлагается в четырех конфигурациях памяти:
Предзаказы в Китае уже открыты, первые поставки начнутся 13 марта.
Кроме увеличенных батарей китайские версии получили два физических слота для SIM-карт — мелочь, но для местного рынка важная. Остальные характеристики идентичны глобальным: флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, тройная основная камера с перископическим 3-кратным зумом, защита IP68 и IP69 (пыль, вода и даже горячие струи).
Дисплеи тоже без изменений: 6.52-дюймовый внешний и 7.95-дюймовый внутренний. Оба, судя по первым обзорам, обеспечивают отличную картинку и минимальную складку.
Honor в который раз демонстрирует разный подход к домашнему и глобальному рынкам. Увеличенная батарея в китайских версиях ответ на запрос местной аудитории. Ценник от 9000 до 12 000 юаней (1300–1750 долларов) ставит Magic V6 в прямую конкуренцию с Samsung Galaxy Z Fold и складными моделями Xiaomi.
Honor выбрала агрессивную стратегию: предложить максимум характеристик (большой экран, мощный зум, отличная защита) за чуть меньшие деньги, чем лидеры рынка.
Отдельно стоит отметить градацию батарей по версиям. 7150 мАч в топовой модификации — это, вероятно, самый емкий аккумулятор среди складных смартфонов на сегодня. Для тех, кто готов платить за максимальную автономность, это весомый аргумент в пользу выбора именно 1-терабайтной версии.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300 / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru
09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru