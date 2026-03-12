Анонсы: В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей

12.03.2026, MForum.ru

Спустя неделю после громкой презентации на MWC складной флагман Honor Magic V6 добрался до домашнего рынка. Китайские версии получили важное преимущество перед глобальными — увеличенную батарею. И, что не менее важно, раскрыта цена новинки.

Для китайских покупателей Honor подготовила сюрприз: емкость аккумулятора зависит от выбранной конфигурации. Версии с накопителем на 256 и 512 ГБ оснащаются кремний-углеродной батареей на 6850 мАч. Топовая модификация с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища получает еще более внушительный блок — 7150 мАч.

Для сравнения: глобальная версия Magic V6 довольствуется 6660 мАч. Видимо, инженерам удалось выжать дополнительное пространство внутри корпуса без ущерба для толщины. Все версии поддерживают быструю зарядку 80 Вт по проводу и 66 Вт по беспроводному каналу.

Новинка предлагается в четырех конфигурациях памяти:

12/256 ГБ: 8999 юаней (~$1308)

12/512 ГБ: 9999 юаней (~$1454)

16/512 ГБ: 10 999 юаней (~$1600)

16/1 ТБ: 11 999 юаней (~$1745)

Предзаказы в Китае уже открыты, первые поставки начнутся 13 марта.

Кроме увеличенных батарей китайские версии получили два физических слота для SIM-карт — мелочь, но для местного рынка важная. Остальные характеристики идентичны глобальным: флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, тройная основная камера с перископическим 3-кратным зумом, защита IP68 и IP69 (пыль, вода и даже горячие струи).

Дисплеи тоже без изменений: 6.52-дюймовый внешний и 7.95-дюймовый внутренний. Оба, судя по первым обзорам, обеспечивают отличную картинку и минимальную складку.

Honor в который раз демонстрирует разный подход к домашнему и глобальному рынкам. Увеличенная батарея в китайских версиях ответ на запрос местной аудитории. Ценник от 9000 до 12 000 юаней (1300–1750 долларов) ставит Magic V6 в прямую конкуренцию с Samsung Galaxy Z Fold и складными моделями Xiaomi.

Honor выбрала агрессивную стратегию: предложить максимум характеристик (большой экран, мощный зум, отличная защита) за чуть меньшие деньги, чем лидеры рынка.

Отдельно стоит отметить градацию батарей по версиям. 7150 мАч в топовой модификации — это, вероятно, самый емкий аккумулятор среди складных смартфонов на сегодня. Для тех, кто готов платить за максимальную автономность, это весомый аргумент в пользу выбора именно 1-терабайтной версии.