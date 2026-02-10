Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой

MForum.ru
10.02.2026,
В преддверии ожидаемого мартовского анонса складных устройств Honor Magic V6 и Oppo Find N6 появляются первые данные о еще одном потенциальном участнике гонки: Vivo X Fold 6. Согласно новым утечкам, компания может сделать основной акцент на фото- и видеовозможностях, оснастив свой новый флагманский фолдаб уникальной для этого формата камерой.
Инсайдер Smart Pikachu сообщает, что Vivo X Fold 6 разрабатывается как «самый ориентированный на съёмку складной телефон» на сегодняшний день. Аппарат якобы тестируется с двумя ключевыми компонентами:
Для сравнения, Vivo X Fold 5 оснащался основной камерой Sony IMX921 с OIS, 50 Мп сверхширокоугольником и 50 Мп перископным телефото. Таким образом, переход на 200 Мп сенсор станет значительным апгрейдом.
В качестве основы аппаратной платформы логично ожидать новейший флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, учитывая, что предшественник использовал Snapdragon 8 Gen 3.
Ожидается, что дебют Vivo X Fold 6 состоится в июле 2026 года, следуя ежегодному циклу обновления линейки, установленному прошлой моделью. Остальные спецификации пока остаются под завесой тайны.
Если утечки верны, Vivo избирает конкурентную стратегию. В то время как многие производители делают акцент на тонкости, надёжность петель или мультимедийные возможности фолдаблов, Vivo, судя по всему, намерена сделать свою раскладушку безоговорочным лидером в мобильной фотографии среди устройств такого формата. Это может стать сильным дифференцирующим признаком для профессиональных фотографов и энтузиастов, для которых качество камеры важнее других параметров.
Таким образом, Vivo X Fold 6 рисуется как узкоспециализированный флагман, призванный доказать, что складной телефон может быть не просто большим экраном для потребления контента, но и полноценным творческим инструментом. Его успех будет зависеть от того, насколько удачно инженерам удастся интегрировать мощную камерную систему в тонкий складной корпус без ущерба для других характеристик.
Vivo X Fold 5
© Антон Печеровый,
