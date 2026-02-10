Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой

MForum.ru

Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой

10.02.2026, MForum.ru

В преддверии ожидаемого мартовского анонса складных устройств Honor Magic V6 и Oppo Find N6 появляются первые данные о еще одном потенциальном участнике гонки: Vivo X Fold 6. Согласно новым утечкам, компания может сделать основной акцент на фото- и видеовозможностях, оснастив свой новый флагманский фолдаб уникальной для этого формата камерой.

Инсайдер Smart Pikachu сообщает, что Vivo X Fold 6 разрабатывается как «самый ориентированный на съёмку складной телефон» на сегодняшний день. Аппарат якобы тестируется с двумя ключевыми компонентами:

  • 200-мегапиксельным сенсором. Пока неясно, будет ли это основной или телефото модуль, а также кто станет поставщиком сенсора (Samsung или OmniVision).
  • Мультиспектральным сенсором. Этот датчик, отсутствующий в прошлогодней модели X Fold 5, предназначен для повышения точности цветопередачи при съёмке, что критически важно для профессиональной работы с изображениями.

Для сравнения, Vivo X Fold 5 оснащался основной камерой Sony IMX921 с OIS, 50 Мп сверхширокоугольником и 50 Мп перископным телефото. Таким образом, переход на 200 Мп сенсор станет значительным апгрейдом.

В качестве основы аппаратной платформы логично ожидать новейший флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, учитывая, что предшественник использовал Snapdragon 8 Gen 3.

Ожидается, что дебют Vivo X Fold 6 состоится в июле 2026 года, следуя ежегодному циклу обновления линейки, установленному прошлой моделью. Остальные спецификации пока остаются под завесой тайны.

Если утечки верны, Vivo избирает конкурентную стратегию. В то время как многие производители делают акцент на тонкости, надёжность петель или мультимедийные возможности фолдаблов, Vivo, судя по всему, намерена сделать свою раскладушку безоговорочным лидером в мобильной фотографии среди устройств такого формата. Это может стать сильным дифференцирующим признаком для профессиональных фотографов и энтузиастов, для которых качество камеры важнее других параметров.

Таким образом, Vivo X Fold 6 рисуется как узкоспециализированный флагман, призванный доказать, что складной телефон может быть не просто большим экраном для потребления контента, но и полноценным творческим инструментом. Его успех будет зависеть от того, насколько удачно инженерам удастся интегрировать мощную камерную систему в тонкий складной корпус без ущерба для других характеристик.

Vivo X Fold 5

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru

03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

10.02. [Новинки] Анонсы: itel A100 — бюджетник с 90 Гц дисплеем, защитой по армейскому стандарту и бесплатными звонками без сети / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонс: Samsung Galaxy F70e — доступная новинка с экраном 120 Гц, но на старом «железе» / MForum.ru

10.02. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой / MForum.ru

09.02. [Новинки] Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence / MForum.ru

09.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 получит ускоренную беспроводную зарядку, но снова останется без магнитов / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s / MForum.ru

05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru

04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru

30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: