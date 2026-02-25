Слухи: iPhone 18 Pro получит тёмно-красный цвет, а складной iPhone Fold ограничится классикой

MForum.ru
Согласно свежему выпуску информационного бюллетеня Power On от Марка Гурмана из Bloomberg, Apple тестирует необычную цветовую гамму для будущих флагманов. Речь идёт о модели iPhone 18 Pro, выход которой ожидается в сентябре 2026 года, а также долгожданном складном iPhone.
По данным источников Гурмана в цепочке поставок, Apple экспериментирует с отделкой «тёмно-красного» (deep red) цвета для iPhone 18 Pro и Pro Max. В случае запуска в производство это станет первым появлением красного оттенка в истории Pro-линейки.
Ожидается, что финишное покрытие не будет ярко-красным. Описываемый тон скорее напоминает бордовый или цвет вина (burgundy или wine) . Более ранние слухи, упоминавшие коричневатые или фиолетовые оттенки, вероятно, были вариациями этой же концепции.
Apple в последние годы иногда использует смелые цвета, чтобы выделить Pro-модели. Например, прошлогодний титановый синий для iPhone 17 Pro, по слухам, пользовался высоким спросом на некоторых рынках. Поэтому продолжение экспериментов с флагманскими оттенками выглядит логичным.
Важно отметить, что цветовые решения тестируются за месяцы до анонса, и некоторые варианты так и не доходят до финальной стадии производства.
На другом полюсе находится первый складной iPhone, который все чаще называют iPhone Fold. Гурман предполагает, что Apple планирует придерживаться консервативной стратегии для своего дебюта в новом форм-факторе. Вместо экспериментов с яркими оттенками компания, по слухам, сосредоточится на классических тонах: чёрном, тёмно-сером, серебристом или белом.
Если информация подтвердится, перед нами вырисовывается чёткая картина позиционирования будущих устройств Apple:
Этот подход отражает продуманную стратегию Apple по внедрению новых технологий: Pro-линейка продолжает эволюционировать в привычных рамках, а принципиально новая категория (складные устройства) получает максимально «стерильный» старт, чтобы не отпугнуть консервативных покупателей излишней экстравагантностью. Официальные цвета мы узнаем не раньше сентября 2026 года, но сам факт подобных слухов подогревает интерес к будущей линейке.
