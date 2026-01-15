Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм

15.01.2026, MForum.ru

Согласно новой утечке от авторитетного инсайдера Digital Chat Station, Apple уже приступила к внутреннему тестированию прототипов будущей линейки iPhone 18. Информация указывает на эволюционные, но важные изменения, которые впервые за несколько лет затронут знаменитый «Динамический остров» и могут привести к пересмотру графика запуска новых устройств.

Основные изменения в дизайне экранов ожидаются в Pro-сегменте. Согласно данным, iPhone 18 Pro и Pro Max получат LTPO OLED-панели с частотой 120 Гц диагональю 6.27 и 6.86 дюйма, соответственно.

Главным визуальным апдейтом станет существенное уменьшение области Dynamic Island («Динамического острова»). Впервые со своего дебюта в 2022 году эта зона станет меньше благодаря тому, что часть компонентов системы распознавания лица Face ID будет интегрирована под дисплеем. На поверхности останется лишь небольшое отверстие под фронтальную камеру.

Для стандартных моделей — iPhone 18 и iPhone Air 2 — серьёзных изменений на передней панели не предвидится (диагонали экранов 6,27 и 6,55 дюйма, соответственно). Они сохранят текущий дизайн Dynamic Island, однако также получат панели с LTPO и 120 Гц, что станет важным улучшением для базовой версии.

Внутри Pro-моделей дебютирует новый процессор A20 Pro, который, как ожидается, будет первым чипом Apple, созданным по 2-нм техпроцессу. Это обещает значительный скачок в производительности и энергоэффективности. Также тестируются улучшения в камерах, включая систему с переменной диафрагмой и новые сенсоры.

Наиболее интригующим аспектом утечки стал слух о возможном изменении традиционного графика анонсов. Вместо представления всей линейки осенью, Apple может разделить запуск. Осенью 2026 состоится дебют флагманских iPhone 18 Pro и Pro Max, а так же, возможно, долгожданного складного iPhone. А более доступные модели iPhone 18 и iPhone 18e будут представлены лишь весной 2027 года. Сроки выхода iPhone Air 2 пока неясны.

Если информация подтвердится, эти шаги свидетельствуют о более чётком разделении между базовыми и Pro-моделями в стратегии Apple. Компания, похоже, готова делать Pro-устройства технологически и визуально более продвинутыми, одновременно подтягивая базовый уровень (за счёт LTPO в обычной модели) и экспериментируя с форматами выхода на рынок. Это может усилить ценностное предложение дорогих версий и дать дополнительный импульс продажам в середине цикла с выходом более доступных устройств весной.