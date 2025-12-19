Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim

MForum.ru
19.12.2025,
Вслед за успехом флагманской линейки Magic 8, компания Honor активно готовит новое устройство для ценителей компактных размеров и элегантного дизайна. В сети появились подробности о смартфоне, который фигурирует под рабочими названиями Magic 8 Slim или Magic 8 Mini. Оно может стать одним из самых тонких и лёгких флагманов на рынке.
Согласно новой утечке от авторитетного инсайдера Digital Chat Station, устройство (с кодовым именем Lindy) получит 6.3-дюймовый плоский OLED-дисплей с технологией LTPO и разрешением 1.5K. Такая комбинация обещает как высокую детализацию изображения, так и энергоэффективность за счёт адаптивной частоты обновления.
Самым впечатляющим параметром может стать толщина корпуса. Несмотря на то, что внутри будет установлена батарея ёмкостью 5500 мАч, толщина новинки составит от 5 до 6 с небольшим миллиметров. Для сравнения, многие современные флагманы имеют толщину 8-9 мм. Корпус будет выполнен с использованием металлической рамки, а для разблокировки применится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном.
Ожидается, что «сердцем» компактного флагмана станет топовый чипсет MediaTek Dimensity 9500. Поскольку MediaTek уже готовит его разогнанную версию Dimensity 9500 Plus на 2026 год, анонс Magic 8 Slim может состояться раньше — возможно, уже в начале 2026 года, после ожидаемого выхода Honor Power 2.
Информация о камерах пока противоречива. Ранее сообщалось о возможном использовании 200-мегапиксельного основного сенсора, но свежие данные указывают на более традиционный 50-мегапиксельный модуль. Ожидается, что система будет включать перископный телефото-объектив для качественного зума. Устройство также получит поддержку беспроводной зарядки.
Смартфон, по данным утечки, будет предложен в четырёх цветах: Feather White, Shadow Black, Light Orange и Fairy Purple.
Важно, что Magic 8 Slim не станет единственным флагманом. По данным аналитиков, Honor параллельно работает над абсолютным флагманом Magic 8 RSR (или Magic 8 Ultra) на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, максимально мощным «ультра-смартфоном». Новинки могут быть представлены вместе, демонстрируя две разные стратегии завоевания премиум-сегмента.
Таким образом, Honor Magic 8 Slim нацеливается на нишу, которую долгое время занимали лишь iPhone Pro и немногие Android-аналоги, предлагая пользователям мощную начинку, качественные камеры и большую батарею в корпусе, который можно будет назвать одним из самых изящных на рынке.
Honor Magic8 Pro
© Антон Печеровый,
