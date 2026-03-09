Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H

MForum.ru
09.03.2026,
Компания itel вывела на индийский рынок ультрабюджетный смартфон Zeno 100 с неожиданной для своей ценовой категории особенностью. Аппарат сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H, что означает защиту от падений, вибраций и прочих испытаний, с которыми обычно сталкиваются гораздо более дорогие «защищенные» модели.
Сертификация MIL-STD-810H — редкость для устройств стоимостью до 100 долларов. Обычно производители экономят на материалах корпуса, ограничиваясь базовой устойчивостью к царапинам. itel Zeno 100 обещает пережить падения на твердые поверхности и сохранить работоспособность в условиях, где обычный смартфон отправился бы в сервис. Правда, стоит помнить, что военный стандарт не равен водонепроницаемости: про пыле- и влагозащиту в спецификациях ни слова, так что купать аппарат не стоит.
За скромные деньги производитель предлагает столь же скромное оснащение. 6.67-дюймовый LCD-экран разрешением 720×1612 пикселей получил частоту обновления 90 Гц — приятный бонус для плавной прокрутки интерфейса. Яркость 480 нит типична для бюджетников: на солнце картинка будет читаема, но без фанатизма.
Внутри установлен процессор Unisoc T7100 без поддержки 5G. Оперативной памяти 3 или 4 ГБ, накопитель 64 ГБ с возможностью расширения карточкой. Камеры сугубо номинальные: основная на 8 МП со вспышкой и фронтальная на 5 МП для видеозвонков.
Аккумулятор на 5000 мАч — стандарт для современных бюджетников. А вот зарядка всего 10 Вт: от розетки аппарат будет насыщаться долго. Сканер отпечатков встроен в кнопку питания на боку, есть классический разъем 3.5 мм для наушников.
itel Zeno 100 явно адресован тем, кто работает руками: строителям, курьерам, дачникам или просто людям с активным образом жизни, которые постоянно роняют телефоны. За цену от 6866 (3/64 Гб) до 7285 (4/64 Гб) рупий (примерно 70–80 долларов) покупатель получает устройство, которое не страшно уронить, и которого хватит на день-два без розетки.
Плата за защиту — слабая производительность, посредственные камеры, медленная зарядка и отсутствие 5G. Но целевая аудитория вряд ли будет запускать тяжелые игры. Им нужна звонилка, мессенджеры и уверенность, что телефон переживет рабочий день. С этой точки зрения Zeno 100 выглядит абсолютно честным продуктом.
© Антон Печеровый,
