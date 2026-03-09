Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы

09.03.2026, MForum.ru

Вслед за мартовской презентацией на MWC 2026 компания Honor объявила европейский старт продаж планшета MagicPad 4. Главная фишка новинки — рекордно тонкий корпус. Производитель заявляет, что это самый тонкий планшет из существующих на рынке.

Толщина MagicPad 4 составляет всего 4.8 миллиметра. Для сравнения: толщина последнего iPad Pro (тоже не толстый) – 5.1 мм, а флагманские Android-планшеты обычно держатся в районе 5.5–6 мм. При этом вес устройства — около 450 граммов. Для 12.3-дюймового экрана это отличный показатель, рука при долгом чтении или просмотре видео уставать не будет.

12.3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3000×1920 пикселей выдает пиковую яркость 2400 нит при просмотре HDR-контента. Частота обновления — до 165 Гц, причем система умеет адаптивно менять ее в зависимости от сцены: 165 Гц для плавного скроллинга, пониже для видео и совсем низко для статичных изображений. Это помогает экономить батарею без ущерба для впечатлений.

Внутри установлен актуальный флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Объем оперативной памяти — до 16 ГБ, накопитель — до 512 ГБ. Работает все под управлением MagicOS 10 на базе Android 16.

Батарея емкостью 10 100 мАч обещает долгий рабочий день. Поддерживается быстрая зарядка 66 Вт — для планшета с таким аккумулятором это приличный показатель.

Камеры в планшетах традиционно вторичны. Здесь основная на 13 МП с автофокусом, фронтальная на 9 МП для видеозвонков. Набор беспроводных модулей современный: Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0 с поддержкой качественных аудиокодеков.

Honor продолжает развивать идею планшета как рабочего инструмента. MagicPad 4 поддерживает режим PC Mode, превращающий интерфейс в подобие десктопа с изменяемыми окнами. Стилус Pencil 3 и клавиатура продаются отдельно. Правда, клавиатура с трекпадом, которую показывали на MWC, в стартовых продажах отсутствует — только обычный чехол-клавиатура.

Honor MagicPad 4 выходит на сложный европейский рынок, где безраздельно властвуют Apple и отчасти Samsung. Главный козырь новинки — сочетание рекордной тонкости, мощного экрана и относительно демократичной цены. Базовая версия за €599 выглядит привлекательно на фоне iPad Air (дороже) и топовых Android-конкурентов (часто сопоставимо, но без претензий на титул самого тонкого).

Однако есть нюанс. Флагманские планшеты Samsung (Galaxy Tab S10) и Apple (iPad Pro) предлагают более зрелые экосистемы аксессуаров и софта. MagicPad 4 с его PC Mode — скорее демонстрация возможностей, чем полноценная замена ноутбуку. Основная аудитория — поклонники мультимедиа, которым нужен легкий, красивый экран и долгая батарея для просмотра фильмов и чтения.

Начало продаж Honor MagicPad 4 назначено на 10 марта. Цена составит 599 евро за версию 12/256 Гб и 799 евро за вариант 16/512 Гб. В качестве аксессуаров по 50 евро предлагаются стилус и клавиатура.