Анонсы: OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально

MForum.ru
08.05.2026,
OnePlus запустила в Индии смартфон Nord CE6. Новинка получила большую батарею, яркий дисплей с высокой частотой обновления и процессор Snapdragon 7s Gen 4. Продажи уже начались.
Nord CE6 оснащён 6.78-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 1.5K с частотой 144 Гц. В режиме повышенной яркости (HBM) дисплей выдаёт до 1800 нит — этого достаточно для комфортного использования на солнце.
Сердце устройства — Snapdragon 7s Gen 4. В паре с ним работают 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель UFS 3.1 объёмом до 256 ГБ. В программной части Nord CE6 работает под управлением OxygenOS 16 (Android 16) с набором AI-функций.
Основная камера — двойная: 50-мегапиксельный сенсор OmniVision OV50D40 и 2-мегапиксельный монохромный модуль. Фронтальная камера — 32 МП. Аккумулятор — 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки 80 Вт и реверсивной 27 Вт. Телефон можно использовать как пауэрбанк для других устройств.
Смартфон получил сразу несколько степеней защиты: IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также прошел сертификацию по военному стандарту MIL-STD-810H. Из прочего отметим подэкранный оптический сканер отпечатков, стереодинамики, ИК-порт.
Цвета: Fresh Blue, Lunar Pearl, Pitch Black. Стоимость варианта 8/128 ГБ составляет 29 999 рупий, 8/256ГБ оценен 32999рупий, а вариант 8/256ГБ 32999 рупий. Продажи уже стартовали. Купить новинку можно будет через онлайн-магазин OnePlus India, Amazon India и у партнёров в офлайн-ритейле.
Nord CE6 предлагает уникальное сочетание: 8000 мАч и защиту IP69K (погружение в воду и защита от горячих струй). На рынке Индии мало смартфонов с такой ёмкостью и степенью защиты за 30 000 рупий.
8000 мАч — это почти рекорд. На практике телефон может работать два, а то и три дня без подзарядки — даже при активном использовании. 80-ваттная зарядка позволит быстро восполнить энергию большой батареи.
Snapdragon 7s Gen 4 — это чип верхнего среднего уровня (4 нм). Он не флагманский (как 8 Gen 4), но для повседневных задач и большинства игр его более чем достаточно.
AMOLED 144 Гц с 1800 нит — дисплей на уровне флагманов прошлого года. Плавность и яркость — отличные.
Nord CE6 может стать хитом в Индии. Если OnePlus не схалтурит с софтом и камерой. 32 МП фронталка — это хорошо для видеозвонков и селфи.
Но есть нюанс: UFS 3.1 (не 4.0) и LPDDR4X (не LPDDR5). Но для 30-35 тысяч рупий это простительно. Конкуренты в этой ценовой категории (Narzo 70 Pro, iQOO Z9 Pro) не предлагают такую батарею. Таким образом, OnePlus Nord CE6 может стать лучшим выбором среди среднебюджетников для тех, кому важна автономность и защита.
© Антон Печеровый,
