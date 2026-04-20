Слухи: Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски

MForum.ru
20.04.2026,
Следующий флагман Sony Xperia начал появляться в утечках, и Xperia 1 VIII, похоже, принесет заметное изменение дизайна. В сети опубликовали детальные рендеры, дающие раннее представление о том, над чем работает Sony.
Первое, что бросается в глаза, — модуль камеры. Sony годами придерживалась узкой вертикальной полоски, но на новых изображениях ее заменил квадратный островок, вмещающий три камеры и вспышку. В целом, это больше соответствует тому, что сейчас делают другие бренды. Дизайн также отличается от более ранних рендеров, где модуль был в стиле OnePlus 10 Pro, вплавленный в среднюю рамку.
Реакция публики, скорее всего, будет неоднозначная. Кому-то нравится увеличенный блок камер, но другие считают, что он лишает Xperia части классической идентичности. Старый дизайн был очень узнаваемым. Новый — не плохой, но не выделяется так же.
Цветовые варианты: фиолетовый, оливково-зеленый и черный.
В части камер изменения выглядят более прямолинейно. Ожидается, что Xperia 1 VIII перейдет на тройную 48-мегапиксельную систему, включая телеобъектив. Предыдущая модель уже обновила основной и ультраширокий сенсоры до 48 МП, но оставила телевик на 12 МП. Так что это скорее логичный шаг, а не сюрприз.
Sony, судя по всему, сохраняет пару функций, ставших редкостью в этом сегменте. Слот для microSD и разъем 3.5 мм для наушников, как ожидается, останутся. Это, вероятно, будет важнее для существующих пользователей Xperia, чем для новых покупателей.
Xperia 1 VIII — важный шаг для Sony. Компания отказывается от дизайна, который оставался неизменным с 2019 года (Xperia 1). Квадратный блок камер — это признание рыночных реалий: вертикальная полоска, какой бы узнаваемой она ни была, не обеспечивает достаточно места для больших сенсоров.
Переход на тройные 48 МП — логичное завершение апгрейда камер, начатого в Xperia 1 VII. Все три сенсора теперь одинакового разрешения, что упрощает обработку и переключение между ними.
Сохранение microSD и 3.5 мм — это уже фишка Sony, ее "точка дифференциации". Пока все остальные убирают разъемы и слоты, Sony оставляет их для своей нишевой аудитории. Для кого-то это может стать решающим аргументом.
Главные вопросы: процессор (ожидается Snapdragon 8 Elite Gen 5), батарея (надеемся на 5500+ мАч) и цена (традиционно высокая). Если Sony сможет предложить конкурентную стоимость (менее 1200 долларов), Xperia 1 VIII может привлечь новых покупателей. Если цена останется на уровне 1400+, устройство останется нишевым продуктом для фанатов.
Как всегда с утечками, есть вероятность, что финальный дизайн будет немного отличаться. Но общее направление понятно. Если Sony придерживается обычного графика, ждать осталось недолго — официальный анонс ожидается в мае.
© Антон Печеровый,
