Слухи: Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране

02.04.2026, MForum.ru

Вокруг будущего флагмана Sony Xperia 1 VIII разгорелся настоящий слуховой скандал. Появившиеся в сети изображения демонстрируют радикальные изменения в дизайне, но инсайдеры с хорошей репутацией утверждают, что окончательный вариант будет выглядеть иначе.

Изображения, опубликованные на Weibo, демонстрируют Xperia 1 VIII с квадратным блоком камер — это серьезное отступление от вертикальной полоски, которую Sony использовала годами. В блоке размещены три сенсора и светодиодная вспышка. Вокруг камер видны какие-то мелкие отверстия, назначение которых неясно, что и вызвало сомнения в подлинности.

Еще одно кардинальное изменение — вырез под фронтальную камеру в экране. До сих пор Sony оставалась единственным крупным производителем, который сохранял камеру в верхней рамке, отказываясь от "островов" и "капель". Если это правда, Xperia потеряет одну из своих главных визитных карточек.

Администратор паблика Sony Fans Vietnam, имеющий положительную репутацию в части утечек, внес ясность. По его данным, финальный дизайн Xperia 1 VIII действительно будет отличаться от показанного на рендерах. Однако подтверждается главное: Sony переработает блок камер, и он станет квадратным.

Причина редизайна — новый зум-объектив с "гораздо более крупным сенсором", чем у текущего Xperia 1 VII. Увеличенный размер датчика требует больше пространства внутри корпуса, что и заставило Sony отказаться от традиционной вертикальной компоновки.

Помимо рендеров, Xperia 1 VIII засветился в базе данных IMEI — это стандартный шаг перед запуском, подтверждающий существование устройства. О сроках выхода и других характеристиках пока ничего не сообщается.

Sony долгое время оставалась консервативным игроком в дизайне. Вертикальная полоска камер, сохранение верхней рамки для фронталки, отсутствие вырезов — это были узнаваемые черты Xperia. Если рендеры хотя бы отчасти соответствуют реальности, компания готова пожертвовать уникальностью ради технического прогресса.

Увеличение сенсора зум-объектива — логичный шаг. В эпоху, когда конкуренты уже давно используют большие матрицы в телевиках, Sony отставала. Новый модуль может вывести Xperia 1 VIII в лидеры по качеству зума, что особенно важно для бренда, который позиционирует свои смартфоны как "камеры, умеющие звонить".

Спорные рендеры, скорее всего, показывают ранний прототип или даже концепт от стороннего дизайнера. Но сам факт их появления и последующие подтверждения от инсайдеров говорят о том, что Xperia 1 VIII станет самым радикальным обновлением линейки за последние годы. Осталось дождаться официального анонса — традиционно Sony представляет новые Xperia в мае-июне.