Спутниковая связь: SpaceX готова к проведению масштабного IPO

MForum.ru
21.05.2026,
Компания SpaceX Илона Маска подтвердила намерение вскоре провести в США IPO, которое ожидалось уже не первый месяц. Оно может состояться в июне и предположительно станет крупнейшим размещением акций в истории.
В заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), SpaceX сообщила, что разместит свои акции на фондовой бирже Nasdaq под символом SPCX, при этом размер и предполагаемая оценка не были раскрыты.
Ранее Financial Times сообщала о возможной оценке компании в $1,75 триллиона, при этом IPO должно привлечь $75 млрд. Выглядит правдоподобно?
Размещение обеспечат крупнейшие мировые банки, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup.
SpaceX - крупнейший в мире провайдер спутниковой связи, также производит ракеты и управляет проектами Маска в области искусственного интеллекта. Компания оценивает себя примерно в $1,3 трлн, при этом доля Маска оценивается более чем в $600 млн.
В рамках отчета SpaceX представила редкие данные о своих финансовых показателях.
В первом квартале 2026 года выручка компании составила $4,7 млрд, что на 15,4% больше, чем годом ранее. За тот же период чистый убыток составил $4,3 млрд по сравнению с $528 млн за аналогичный квартал предыдущего года. Ух... Впрочем, что в наше время значат "деньги", особенно в США, это просто цифры в банковских компьютерах.
В 2025 году выручка компании составила $18,7 млрд, что на 33% больше, чем годом ранее.
Ключевым драйвером роста является подразделение Connectivity, возглавляемое Starlink.
Число абонентов сервиса спутниковой связи выросло с 2,3 млн в 2023 году до 4,4 млн в 2024 году и до 8,9 млн в 2025 году.
К концу первого квартала 2026 года у Connectivity было 10,3 млн абонентов при квартальной выручке в $3,3 млрд (+31,6% гг).
Выручка от подразделения Connectivity в 2025 году достигла $11,4 млрд, увеличившись на 50%, при доходе в $4,4 млрд, что представляет собой рост на 120%.
Баланс SpaceX показывает активы на сумму $102 млрд, включая ракеты и другое оборудование, в то время как чистый долг компании составляет $60,5 млрд.
SpaceX - уникальное для планеты явление, демонстрирующее технологические возможности человечества в ситуации, когда есть одновременно и доступ к высоким технологиям, к кадрам, а также неплохие навыки организации процессов, и практически неограниченные финансовые возможности. Надеюсь, что эта компания нас еще чем-либо приятно удивит.
((по материалам Mobile World Live))
--
теги: спутниковая связь участники рынка SpaceX IPO
--
Публикации по теме:
14.05. Услуги D2D - консолидация вместо конкуренции? В США
13.05. AST SpaceMobile достигла скорости почти 99 Мбит/с на спутниках первого поколения
11.05. Илон Маск пересмотрел свое отношение к Anthropic, едва запахло большими деньгами для xAI
07.05. SpaceX представила планы строительства Terafab в Техасе с оценкой стоимости в $55 млрд
05.05. Спутниковая связь с низкой орбиты - дайджест
04.05. FCC обновляет правила использования спутниковой связи - в SpaceX открывают шампанское
20.04. New Glenn 3 не вывезла… спутник BlueBird 7 потерян
17.04. Tesla ищет инженеров для Terafab на Тайване
15.04. Начало тренда - американский стартап Orbital намерен создать в космосе сеть ИИ-дата-центров
15.04. Amazon объявила о покупке Globalstar – чего можем ждать с учетом этой сделки
13.04. SpaceX приступила к установке оборудования на предприятии в Техасе: начало производства намечено на конец 2026 года
10.04. Использование Starlink растет в некоторых городских районах США
08.04. Intel присоединяется к проекту «фабрики мечты» Маска
15.03. Илон Маск заявил о планах запуска Tesla Terafab - гигантской фабрике по производству ИИ-чипов
05.03. SpaceX переименовал D2C в Starlink Mobile и рассказал о планах
27.02. К сервису Starlink Direct to Cell каждый день подключается более 18 тысяч человек
24.02. Китайские 200 тысяч «бумажных» спутников – зачем китайцам разрешения?
23.02. SpaceX планирует значительно нарастить производство терминалов Starlink
19.02. Компания Humain вкладывает $3 млрд в xAI
17.02. SpaceX готовится к IPO и это ставит под вопрос перспективы конкурирующих компаний
21.05. SpaceX готова к проведению масштабного IPO
21.05. Облачное доверие на ЦИПР-2026: гибридный баланс, государственный пример и контроль от железа до ПО
21.05. Новосибирская компания Элрон представила одноплатник на процессоре Гиперком-У
21.05. Российский ИИ GigaChat планируют перевести на китайские чипы?
21.05. Забастовка на Samsung отменена: компромисс предотвратил дополнительный импульс дефициту чипов и росту цен
21.05. II Всероссийская конференция по печатным платам: время масштабировать прорывы
21.05. Бюро 1440 и Белинтерсат договорились о сотрудничестве
21.05. Yadro и T1 подписали соглашение о сотрудничестве в области инфраструктурных решений
21.05. Verizon: ИИ-атаки стали главной угрозой кибербезопасности в 2025 году
21.05. Китай запустил подводный коммерческий дата-центр
21.05. МТС помогла с автоматизацией работы Кадрового центра Работа России в Магадане
20.05. ICT.Moscow: в мире сохраняется тренд на кооперацию в сфере 6G
20.05. Забастовка на Samsung может серьезно усугубить кризис на мировом рынке памяти и ударить по России
20.05. До конца 2026 года в Москве планируется запустить крупносерийное производство печатных плат
19.05. MANGO OFFICE и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на ЦИПРе
21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558
21.05. Itel A100 Pro дизайн в стиле iPhone 17 Pro за $95 и с Android Go
21.05. Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка
20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов
20.05. Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого
20.05. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов
19.05. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8
19.05. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая
19.05. OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?
18.05. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
18.05. 22 мая представят Realme Watch S5 и Buds Air8 Pro с AMOLED 1500 нит, 55dB ANC, LHDC
16.05. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая
15.05. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub
15.05. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы
14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39
13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google
13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок