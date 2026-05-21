Спутниковая связь: SpaceX готова к проведению масштабного IPO

21.05.2026, MForum.ru

Компания SpaceX Илона Маска подтвердила намерение вскоре провести в США IPO, которое ожидалось уже не первый месяц. Оно может состояться в июне и предположительно станет крупнейшим размещением акций в истории.

В заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), SpaceX сообщила, что разместит свои акции на фондовой бирже Nasdaq под символом SPCX, при этом размер и предполагаемая оценка не были раскрыты.

Ранее Financial Times сообщала о возможной оценке компании в $1,75 триллиона, при этом IPO должно привлечь $75 млрд. Выглядит правдоподобно?

Размещение обеспечат крупнейшие мировые банки, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup.

SpaceX - крупнейший в мире провайдер спутниковой связи, также производит ракеты и управляет проектами Маска в области искусственного интеллекта. Компания оценивает себя примерно в $1,3 трлн, при этом доля Маска оценивается более чем в $600 млн.

В рамках отчета SpaceX представила редкие данные о своих финансовых показателях.

В первом квартале 2026 года выручка компании составила $4,7 млрд, что на 15,4% больше, чем годом ранее. За тот же период чистый убыток составил $4,3 млрд по сравнению с $528 млн за аналогичный квартал предыдущего года. Ух... Впрочем, что в наше время значат "деньги", особенно в США, это просто цифры в банковских компьютерах.

В 2025 году выручка компании составила $18,7 млрд, что на 33% больше, чем годом ранее.

Ключевым драйвером роста является подразделение Connectivity, возглавляемое Starlink.

Число абонентов сервиса спутниковой связи выросло с 2,3 млн в 2023 году до 4,4 млн в 2024 году и до 8,9 млн в 2025 году.

К концу первого квартала 2026 года у Connectivity было 10,3 млн абонентов при квартальной выручке в $3,3 млрд (+31,6% гг).

Выручка от подразделения Connectivity в 2025 году достигла $11,4 млрд, увеличившись на 50%, при доходе в $4,4 млрд, что представляет собой рост на 120%.

Баланс SpaceX показывает активы на сумму $102 млрд, включая ракеты и другое оборудование, в то время как чистый долг компании составляет $60,5 млрд.

SpaceX - уникальное для планеты явление, демонстрирующее технологические возможности человечества в ситуации, когда есть одновременно и доступ к высоким технологиям, к кадрам, а также неплохие навыки организации процессов, и практически неограниченные финансовые возможности. Надеюсь, что эта компания нас еще чем-либо приятно удивит.

((по материалам Mobile World Live))

