Микроэлектроника: Забастовка на Samsung отменена: компромисс предотвратил дополнительный импульс дефициту чипов и росту цен

21.05.2026,
Запланированную на 21 мая 2026 года крупнейшую в истории Samsung Electronics забастовку отменили в последний момент. Угроза масштабной остановки производства, которая нанесла бы серьезный удар экономике Южной Кореи и создало бы еще большие проблемы для производителей электроники во всем мире, временно (?) сократилась. При посредничестве министра труда, руководство компании в последний момент достигло предварительного соглашения с руководителями профсоюза.
Корень конфликта лежал в распределении рекордных доходов, полученных Samsung на волне бума искусственного интеллекта. Профсоюз, представляющий около 50 тысяч работников полупроводникового подразделения, настаивал на отчислении до 15% операционной прибыли на премии и отмене 50-процентного ограничения бонусов для отдельных подразделений. Руководство, в свою очередь, предлагало 10% операционной прибыли либо 20% от добавленной экономической стоимости, а также разовую субсидию, но не желало менять систему премирования на постоянной основе. Особую остроту спору придавал разрыв между высокодоходным производством памяти и убыточными контрактными направлениями логических микросхем.
Вчера был найден компромисс - стороны пошли на уступки. Лимит премиальных в 50% был отменён, выплаты привязали к операционной прибыли, а изменения официально зафиксировали в трудовых договорах. Стороны договорились, что Samsung направит около 10,5% от согласованных показателей эффективности бизнеса - под ними понимается операционная прибыль - на специальные премиальные для чипового подразделения. Эти выплаты будут производиться акциями компании на протяжении как минимум десяти лет. Достигнутые условия пока носят предварительный характер: они вынесены на голосование работников, и только одобрение большинством закрепит сделку окончательно. В противном случае угроза остановки конвейеров может вернуться.
Нам всем повезло. В глобальном масштабе Samsung контролирует примерно треть рынка DRAM, и любой перебой поставок неминуемо вызвал бы дефицит и рост цен на память на 20–30%, что отразилось бы на всех секторах - от смартфонов и ноутбуков до серверов для искусственного интеллекта. Это демонстрирует, как несовершенно текущее устройство мира, где решение 50 тысяч человек в одной из стран, может оказать столь значительное влияние чуть ли не на всех людей в мире.
Власти Южной Кореи, понимая масштаб угрозы, активно участвовали в урегулировании. Министерство труда рассматривало возможность применения экстренного арбитража - редкой меры, позволяющей принудительно приостановить забастовку на 30 дней, поскольку конфликт угрожает национальной экономике. Но, похоже, удалось обойтись без силовых методов, решающими стали переговоры при посредничестве министра. Если работники поддержат сделку, мир избежит потрясения на рынке памяти. Надолго ли?
теги: производство микроэлектроники производство памяти конфликты Samsung Electronics профсоюзы
