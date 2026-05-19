Производство электроники: Элемент-Технологии поставит компании Спинтроника около 20 тысяч блоков питания для ноутбуков и серверов

19.05.2026, MForum.ru

Компания Элемент-Технологии (входит в ГК Элемент) и Спинтроника подписали на ЦИПР-2026 соглашение на поставку порядка 20 тысяч реестровых блоков питания отечественного производства для ноутбуков и серверов.

Стороны договорились о поставке первой пробной партии. Далее будет проведена совместная модернизация блоков питания в соответствии с пожеланиями Спинтроники.

Поставка включает 4 товарные группы: блоки питания на 65Вт для ноутбуков, а также серверные блоки питания формата CRPS на 800 Вт, 1300 Вт и 1600 Вт. Общая сумма контракта может превысить 500 млн рублей.

Блоки питания будут выпущены на производственной площадке «Элемент-Технологии» в Алабушево (Технопололис Москва).

Компания «Спинтроника» - это отечественный дизайн-центр, который специализируется на разработке материнских плат и электронных модулей на различных процессорах. У компании, в частности, есть эксклюзивные разработки конечных устройств и серверов на отечественном процессоре Baikal.

«Спинтроника» утверждает, что осуществляет все этапы создания вычислительной техники в России: от проектирования, разработки, тестирования - до постановки на производство.

--

теги: производство электроники Элемент производство блоков питания производство вычислительной техники производство ноутбуков производство серверов Спинтроника ЦИПР-2026 ЦИПР

--