Мобильная связь: МТС установит в Нижегородской области около 60 новых БС отечественного производства

19.05.2026, MForum.ru

Это планируется сделать к 2027 году, речь идет о базовых станциях производства Иртея. Общее их количество за названный период должно вырасти до 3800 единиц в 76 регионах.

В Нижегородской области запущено уже 32 БС Иртея, как в сельской местности, так и в городских условиях. В частности, отечественное телеком-оборудование установлено в Ардатовском, Ветлужском, Павловском, Уренском, Краснобаковском, Спасском, Городецком, Тоншаевском и других районах.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем российского производителя и готовим сеть к будущим вызовам, включая переход на 5G.», - прокомментировал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

«Создание отечественной базовой станции - это итерационный процесс, который невозможно реализовать в отрыве от оператора. Лабораторные условия не позволяют учесть все нюансы радиочастотной обстановки и нагрузок. Только плотное взаимодействие с МТС в действующей сети дает нам необходимую обратную связь для доводки продукта. Мы последовательно проходим этот сложный путь, и то, что оператор выбирает наши базовые станции в ходе конкурентных процедур на общих основаниях, подтверждает достигнутый нами прогресс. Впереди еще много работы, но именно основанный на тесном сотрудничестве подход гарантирует создание действительно качественного и конкурентоспособного решения», - отметил генеральный директор Иртея Дмитрий Лаконцев.

Архитектура базовых станций «Иртея» основана на концепции открытых стандартов Open RAN и облачной архитектуры, при которой часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.

Базовые станции выпуска 2026 года созданы на обновленной платформе радиомодуля. Устанавливаемое МТС оборудование может работать в диапазонах LTE (B1-2100 МГц, B3-1800 МГц, B7-2600 МГц, B8-900 МГц, B20-800 МГц, B38-TDD 2600 МГц), а также поддерживает технологию GSM. Функционал базовых станций включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE), интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

--

теги: мобильная связь МТС Нижегородская область развитие сетей отечественные БС отечественные базовые станции

--