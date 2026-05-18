Мобильная связь: Билайн и компания Yadro сообщают о запуске отечественного оборудования - базовой станции Yadro BTS 8100 в Нижнем Новгороде

MForum.ru

18.05.2026, MForum.ru

Эта БС поддерживает предоставление услуг связи по стандартам GSM и LTE в режиме indoor в двух павильонах выставки-ярмарки ЦИПР-2026, как голосовые вызовы, так и передач данных. По завершению выставки развернутое оборудование останется в павильонах и продолжит обслуживание площадки.

Проект продолжает сотрудничество Yadro и Билайн. В 2025 году компании показывали работу отечественного телеком-оборудования в сети Билайн – передачу голосовых вызовов в режиме GSM и передачу данных в слое LTE с использованием коммерчески доступных абонентских устройств. В 2026 году оборудование задействовано уже не в демонстрационном, а в рабочем сценарии – на одной из ключевых деловых площадок Нижнего Новгорода.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора, руководитель технического блока Билайна:

«Мы совместно с российскими производителями решаем непростую задачу интеграции их решений в коммерческую сеть Билайна. Опыт ЦИПР-2026 с оборудованием Yadro показывает, что отечественные разработки способны обеспечивать связь на практике. В то же время мы понимаем: чтобы добиться стабильных результатов в масштабах страны, предстоит провести серьёзную работу — от тонкой настройки до адаптации к разным региональным условиям. Подход будет взвешенным, мы будем внедрять решения поэтапно, опираясь на полученные данные и обратную связь. Сегодня оборудование Yadro уже работает в коммерческой сети Билайна в Ленинградской, Московской, Новосибирской областях и Краснодарском крае, а до конца 2026 года планируется подключить их базовые станции в более чем 30 регионах».

Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro:

«За последние три года мы прошли путь от инженерных образцов до работы оборудования в коммерческой сети оператора под реальной нагрузкой. Для нас важно, что базовая станция Yadro используется не в изолированном демонстрационном контуре, а обслуживает реальных клиентов. Это подтверждает зрелость нашей программно-аппаратной платформы и готовность к дальнейшему масштабированию совместно с операторами».

теги: мобильная связь отечественные базовые станции отечественная электроника телеком-оборудование телеком Yadro ЦИПР ЦИПР-2026 Билайн Вымпелком

© Алексей Бойко, MForum.ru

