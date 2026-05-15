Мобильная связь: Билайн в Пермском крае - 4G улучшен в 13 населенных пунктах к дачному сезону

15.05.2026, MForum.ru

Покрытие сети 4G оператора улучшено за счет постройки 13 новых БС в следующих локациях:

  • Березниковский округ - Усолье;
  • Добрянский округ - СНТ «Ветеран-2»;
  • Горнозаводской округ - Кусье-Александровский;
  • Куединский округ - Большой Гондыр, Куеда;
  • Лысьвенский округ - Кормовище, Кын;
  • Нытвенский округ - Новоильинский;
  • Ординский округ - Ашап;
  • Пермский округ - Кукуштан, Рождественское, СНТ «Радуга» и «Солнечный» (поселок Сылва).

В крупных населенных пунктах: Куеда, Кукуштан, Новоильинский и Усолье было задействовано дополнительное телеком-оборудование чтобы нарастить емкость сети.

«Вместе с активным развитием инфраструктуры в отдаленных районах края, мы продолжаем укреплять сеть и в Перми. Недавно запустили новую станцию связи на территории микрорайона Пихтовая стрелка в черте города», – комментирует директор Пермского отделения Билайна Станислав Пыхтин.

