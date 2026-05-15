Мобильная связь: МТС обеспечила покрытием LTE станцию «Спортивная» в метро Новосибирска

15.05.2026, MForum.ru

МТС сообщает об установке телеком-оборудования на станции «Спортивная» новосибирского метрополитена. Покрытие LTE обеспечено на платформе, в кассовых зонах, вестибюлях, на эскалаторах, перегонах, соединяющих станцию с соседними, а также в технических помещениях. Развернуто более 20 антенн, для каждой создана инфраструктура и проложены кабели. Работы в основном проходили ночью, чтобы не мешать графику метрополитена.

«Работы по улучшению качества связи на станции "Спортивная" также помогли прокачать сеть на Октябрьском мосту со стороны левого берега города для водителей и пассажиров наземного транспорта», - отметил директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«Спортивная - важный транспортный объект областного центра: интенсивный пассажиропоток, непосредственная близость к ледовой арене, парку. Станция оборудована передовыми цифровыми решениями. С момента запуска обеспечена системой видеонаблюдения, подключена к комплексу «Безопасный город». Конечно, обеспечение мобильной связью и высокоскоростным интернетом также было нашей приоритетной задачей. С таким запросом обращались жители. Во взаимодействии с депутатским корпусом и нашими партнерами удалось создать необходимую инфраструктуру», - подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

МТС предоставляет услуги LTE в метро Новосибирска с начала 2024 года.

