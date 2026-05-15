Мобильная связь: МегаФон в Хабаровском крае – оператор провел рефарминг частот в сёлах с большим потреблением голосовых услуг

15.05.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает о росте голосового трафика в Хабаровском крае в 2026 году. По данным оператора, по сравнению с предыдущим годом количество минут, потраченных на разговоры, выросло на 25%. Лидерами роста стали населенные пункты с числом жителей менее 500 человек. Это стало основанием для комплексной программы рефарминга и модернизации телеком-оборудования.

Наибольшее увеличение продолжительности звонков зафиксировано в селе Догордон - в 4 раза, а также в Свечино, Катэн (в 3,5 раза) и Добролюбово (в 2,8 раза). В топ-5 по абсолютной продолжительности вызовов вошли Некрасовка, Николаевка, Хор, Ванино и рабочий поселок Эльбан. С начала года в сети оператора в этих населенных пунктах абоненты разговаривали в среднем по 90 часов. Почти 40% всех звонков в течение недели приходятся на вторник и воскресенье.

Оптимизация частот выполнена в сёлах Большая Картель, Пивань, Анастасьевка, Хор, Обор и Могилевка. Как сообщает оператор, покрытие стало более устойчивым, а уровень сигнала усилился. Возле Большой Картели, Пивани и Анастасьевки сигнал стал стабильнее и на ближайших автотрассах.

