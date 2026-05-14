Микроэлектроника: «Группа Астра» запустила облако Astra Cloud на российских процессорах Baikal-S от «Байкал Электроникс»

14.05.2026, MForum.ru

«Группа Астра» представила первое в России коммерческое облако, построенное на отечественных ARM-процессорах Baikal-S от компании «Байкал Электроникс». Заявляется, что ключевая особенность Astra Cloud - сквозная импортонезависимость: весь технологический стек, от кристалла до конечного сервиса, разработан российскими инженерами, что полностью исключает использование зарубежных компонентов на любом уровне архитектуры.

Выбор в пользу ARM объясняют более высокой энергоэффективностью по сравнению с решениями x86.

Это общемировой тренд – собственные ARM-чипы разработали AWS (Graviton), Microsoft (Cobalt 200), Alibaba Gloud (Yitian 710), Google (Axion).

Astra Cloud ориентирован в первую очередь на субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), которым с января 2028 года потребуется соответствие новым регуляторным требованиям по переходу на российское ПО и оборудование.

Инфраструктура готова к аттестации под требования регуляторов и доступна в трех форматах потребления: публичное облако как сервис в защищенном ЦОДе Astra Cloud, частное облако с выделенной инфраструктурой в контуре заказчика для максимальной изоляции, а также программно-аппаратный комплекс XCloud «под ключ» - готовая облачная платформа, разворачиваемая либо на площадке клиента по лицензии, либо в дата-центре Astra Cloud по подписке.

Облако уже проходит финальную доработку на реальных нагрузках внутри «Группы Астра», а пилотный доступ для избранных клиентов в неаттестованном сегменте откроется до конца июля 2026 года с возможностью бесплатного тестирования до конца года. В течение 2026 года облако планируется дополнить GPU-серверами для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, а также платформой разработки с репозиториями кода, CI/CD-конвейерами и инструментами безопасной разработки.

По словам генерального директора Astra Cloud Дениса Мухина, компания создает «сквозную технологию в облаке - от российского центрального процессора до конечного сервиса».

Интересующихся рынком микроэлектроники обычно волнует вопрос – откуда взялись микропроцессоры Baikal-S? Ответ на этот вопрос вполне очевиден, если задуматься. Но озвучивать источник их происхождения мы не будем, чтобы не навредить производителю. Важно иное - они есть, на их основе выпускают серверы. И вот, как видим, создают облака.

