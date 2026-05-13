Микроэлектроника: «Вечный двигатель» или научный прорыв? Экс-сотрудник NASA привлёк $12 млн на чип, работающий "от квантового вакуума"

13.05.2026, MForum.ru

Бывший исследователь передовых двигательных установок NASA Гарольд «Сонни» Уайт основал компанию Casimir Inc. и представил проект чипа MicroSPARC, который, как утверждается, будет способен генерировать электрический ток, извлекая энергию из «квантового вакуума» за счёт так называемого эффекта Казимира.

В устройстве используются микроскопические полости (полости Казимира) и столбики-антенны (micropillars), которые, как утверждается, заставляют электроны туннелировать в одном направлении.

За счет этого энергия квантовых флуктуаций вакуума преобразуется в электрическую, формируется постоянный ток. Устройство размером 5×5 мм, по заявлениям разработчика, на сегодняшний день способно обеспечить ток до 20 мкА с напряжением 1,5 В, это очень скромно, но пока что важнее - может ли такое быть в принципе?

Научное сообщество встретило заявления Уайта с изрядной долей скепсиса. Физики указывают на фундаментальные проблемы, ставящие под сомнение работоспособность чипа MicroSPARC. По мнению ряда специалистов, однонаправленное квантовое туннелирование электронов через простой потенциальный барьер невозможно в принципе из-за симметрии - ток должен чем-то компенсироваться.

Независимо от сомнений «коллег по цеху», компания умудрилась привлечь $12 млн инвестиций, и Уайт обещает коммерциализацию разработки в 2028 году.

Стоит добавить, что у Уайта уже есть опыт громких, но не подтвердившихся заявлений. Ранее он работал над «варп-двигателем» и «реактивной тягой без выброса массы» (EmDrive) - по официальной версии эти проекты так и не получили экспериментального подтверждения. На этом фоне многие специалисты призывают дождаться независимой проверки результатов, прежде чем говорить о «революции» в энергетике.

Масштабирование технологии до питания бытовых приборов, смартфонов или электромобилей, о чём упоминает Casimir Inc., крайне маловероятным в обозримой перспективе.

Пока же вектор мнений специалистов, знакомящихся с заявлениями компании, можно сформулировать так: эффект Казимира реален, но возможность извлечения из него полезной работы остаётся под большим вопросом. Независимая проверка заявлений Уайта ожидается не ранее конца 2026 года, когда компания планирует начать коммерческое тестирование первых образцов.

--

теги: микроэлектроника горизонты технологий квантовый вакуум

--