Микроэлектроника: «Вечный двигатель» или научный прорыв? Экс-сотрудник NASA привлёк $12 млн на чип, работающий "от квантового вакуума"

MForum.ru
13.05.2026,
Бывший исследователь передовых двигательных установок NASA Гарольд «Сонни» Уайт основал компанию Casimir Inc. и представил проект чипа MicroSPARC, который, как утверждается, будет способен генерировать электрический ток, извлекая энергию из «квантового вакуума» за счёт так называемого эффекта Казимира.
В устройстве используются микроскопические полости (полости Казимира) и столбики-антенны (micropillars), которые, как утверждается, заставляют электроны туннелировать в одном направлении.
За счет этого энергия квантовых флуктуаций вакуума преобразуется в электрическую, формируется постоянный ток. Устройство размером 5×5 мм, по заявлениям разработчика, на сегодняшний день способно обеспечить ток до 20 мкА с напряжением 1,5 В, это очень скромно, но пока что важнее - может ли такое быть в принципе?
Научное сообщество встретило заявления Уайта с изрядной долей скепсиса. Физики указывают на фундаментальные проблемы, ставящие под сомнение работоспособность чипа MicroSPARC. По мнению ряда специалистов, однонаправленное квантовое туннелирование электронов через простой потенциальный барьер невозможно в принципе из-за симметрии - ток должен чем-то компенсироваться.
Независимо от сомнений «коллег по цеху», компания умудрилась привлечь $12 млн инвестиций, и Уайт обещает коммерциализацию разработки в 2028 году.
Стоит добавить, что у Уайта уже есть опыт громких, но не подтвердившихся заявлений. Ранее он работал над «варп-двигателем» и «реактивной тягой без выброса массы» (EmDrive) - по официальной версии эти проекты так и не получили экспериментального подтверждения. На этом фоне многие специалисты призывают дождаться независимой проверки результатов, прежде чем говорить о «революции» в энергетике.
Масштабирование технологии до питания бытовых приборов, смартфонов или электромобилей, о чём упоминает Casimir Inc., крайне маловероятным в обозримой перспективе.
Пока же вектор мнений специалистов, знакомящихся с заявлениями компании, можно сформулировать так: эффект Казимира реален, но возможность извлечения из него полезной работы остаётся под большим вопросом. Независимая проверка заявлений Уайта ожидается не ранее конца 2026 года, когда компания планирует начать коммерческое тестирование первых образцов.
--
теги: микроэлектроника горизонты технологий квантовый вакуум
--
Публикации по теме:
08.05. Кремниевые осцилляторы вместо кубитов - корейский путь к сверхбыстрым вычислениям
28.04. Samsung представила кристалл DRAM, созданный по техпроцессу менее 10-нм
26.04. Imec интегрировал модуляторы из ниобата и танталата лития на платформу кремниевой фотоники
24.04. Cisco представила универсальный квантовый коммутатор для будущего квантового интернета
13.04. Инженеры USC создали чип памяти, работающий при температуре 700 °C
24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением
19.03. Южнокорейские ученые подтвердили возможность длительной работы ИИ-чипов в условиях космической радиации
16.03. Бесшовный фотонный интерфейс чип-окружающая среда: прорывы 2025–2026 годов
12.03. UMC и HyperLight объединили усилия для массового производства чиплетов на основе TFLN
12.03. IBM и Lam Research объединяют усилия для разработки логики суб-1 нм
10.03. Европа и Китай синхронно демонстрируют успех лазерной связи с геостационарными спутниками
10.03. Потери света в фотонных чипах приближены к показателям оптоволокна
07.03. В Новосибирске разработали устройство, позволяющее исследовать оптические свойства материалов для микроэлектроники терагерцевых частот
06.03. China Mobile представила на MWC2026 маршрутизатор 115,2 Тбит/с для соединения ИИ-кластеров и технологию GSE-DCI
04.03. Nvidia готовит процессор для инференса на базе технологий Groq, OpenAI станет якорным клиентом
04.03. Нейросетевой кодек NESC обещает эпоху массовой спутниковой связи
03.03. В Сибири изучают возможности создания элементов памяти на квантовых точках
02.03. Nokia, Samsung, MSI хотят интегрировать ИИ в RAN, а Nvidia хочет в телеком – просматривается кейс win-win
27.02. В Пекинском университете создали лабораторный прототип транзистора FeFET с графеновым затвором длиной 1нм
24.02. ASML добилась удвоения мощности источника света в EUV-машинах
14.05. Было время, и сроки смещали… - переводу КИИ на российское ПО дадут больше времени?
13.05. Как данные Ookla позволили сделать выводы о прогрессе оборудования глобальных вендоров
13.05. «Вечный двигатель» или научный прорыв? Экс-сотрудник NASA привлёк $12 млн на чип, работающий "от квантового вакуума"
13.05. Спотовые цены на MLC NAND утроились с конца 2025 года – «постарались» Samsung и Kioxia и спрос на память для ИИ
13.05. AST SpaceMobile достигла скорости почти 99 Мбит/с на спутниках первого поколения
13.05. МТС в Красноярском крае - сеть 4G расширена на смотровую площадку на Думной горе
13.05. МегаФон в Красноярском крае – новая БС построена в «зеленой зоне» под Канском
13.05. МТС в Иркутской области - сеть LTE расширена отечественными базовыми станциями
12.05. Индийская Cyient выходит на рынок силовых GaN-полупроводников
12.05. МТС в Тамбовской области - сеть LTE расширена отечественными базовыми станциями
12.05. Билайн в Челябинской области - охват 4G расширен в 15 малых населенных пунктах
12.05. МегаФон в Удмуртии - сеть расширена в 5 сёлах Увинского района
12.05. МТС в Нижегородской области ускорил мобильный интернет на Нижегородской ярмарке к ЦИПРу
12.05. Билайн запустил услугу безлимитных звонков на номера других операторов
12.05. В 2025 году бизнес и госсектор приобрели около 120 тысяч принтеров и МФУ «российского происхождения»
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39
13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google
13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок
11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально
08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально
07.05. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320
07.05. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500
05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86