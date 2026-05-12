Электроника: В 2025 году бизнес и госсектор приобрели около 120 тысяч принтеров и МФУ «российского происхождения»

12.05.2026, MForum.ru

Такие оценки предлагают Ведомости со ссылкой на данные компаний Катюша, Flplus и Булат (закупки продукции последней в 2025 году «существенно снизились»). Интерес к российской продукции стимулирует «нацрежим», предполагающий, что 30% закупаемых госсектором принтеров и МФУ должны составлять отечественные изделия.

Основной вклад в решение задачи внесла компания Катюша, которая в 2025 году создала и продала 100 тысяч принтеров и МФУ. В основном, госзаказчикам.

Fplus сообщает, что с момента начала реализации собственных принтеров в конце 2024 года, было продано чуть более 20,4 тысяч принтеров и МФУ. Причем основным покупателем был частный сектор, на долю госкомпаний пришлось лишь порядка 10% объема изделий.

Всего за 2025 год, по оценкам Минпромторга, госы и частный сектор закупили 315 918 принтеров и МФУ. На основе этих цифр в апрельском проекте ПП предлагалось повысить долю обязательных госзакупок российских изделий до 50%.

Кроме упомянутых производителей в числе поставщиков «российской продукции» упоминались: Новый ай ти проект, ГК Гравитон, Крафтвей корпорэйшн плс, ПК Аквариус (на текущий момент продукция – не в реестре).

Если говорить о зарубежных поставщиках, то российские потребности «закрывают», в основном, японские Epson, Pantum и Canon, а также HP (США), упоминает источник газеты. Это обычные для российских покупателей поставщики, но наверное стоит вспомнить также Kyocera и Ricoh? А еще госами закупалась продукция тайваньской Avision.

На текущий момент «российской» реестровой продукцией предлагается считать только продукцию Катюша, остальные недобирают баллов по ПП 719. Из-за это "де факто" монополизации рынка "российских изделий" цены могут в разы превышать среднерыночные на аналогичные изделия. Если повысить долю обязательных закупок «российской продукции» до 50%... кто-то соберет еще больше денег, а предприятия и госзаказчики будут вынуждены переплачивать. «Катюша» заявляет о готовности выпускать свыше 300 тысяч изделий в год, что означает, что компания готова забрать весь рынок госзаказа себе, если в реестре вскоре не появятся изделия других российских производителей.

