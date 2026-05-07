Микроэлектроника: SpaceX представила планы строительства Terafab в Техасе с оценкой стоимости в $55 млрд

07.05.2026, MForum.ru

Впечатление от инвестиций в десятки миллиардов долларов в производство микроэлектроники постепенно снижается. Хотя $55 млрд, это, как ни посмотри – весьма и весьма внушительная сумма (особенно если смотреть из России), специалисты говорят о том, что этого не хватит на реализацию амбициозных планов SpaceX и Tesla. Тему сегодня освещает Reuters.

Идея понятна. В эпоху дефицита чипов ИИ, надежнее иметь собственное их производство. Это гарантирует хотя бы доступность чипов, хотя взамен можно лишиться возможности оперативного выбора более качественных производственных процессов или более современных технологий. Чипы нужны обеим компаниям, участвующим в проекте – SpaceX нужны чипы для спутников, Tesla – чипы для ускорителей бортового ИИ и для гуманоидных роботов, а также для ЦОД.

Как и все компании, занятые в сфере ИИ, SpaceX нуждается в финансах и потому планирует выход на рынок акций в рамках IPO от которого ожидают оценки этой компании в $1.75 трлн. Заоблачная цифра, которая позволит и далее бороться за лидерство в области прямой спутниковой связи (и интернета!) с низкой орбиты.

$55 млрд безусловно не хватит на реализацию амбициозных планов компании по строительству «терефаба», в компании ожидают, что общий объем инвестиций может вырасти до $119 млрд после завершения ряда дополнительных этапов строительства и запуска крупномасштабного серийного производства микроэлектроники.

Предприятие планируется разместить в округе Граймс, в недавно созданной зоне «реинвестирования», от местных властей ожидается предложение по снижению налогов на недвижимость.

Если проект состоится и будет сколько-то успешным, то можно будет ожидать заметного снижения зависимости США в области микроэлектронного производства от таких компаний как тайваньская TSMC и корейская Samsung.

«Терафаб» займется, в частности, производством графических процессоров.

В компании SpaceX, похоже, хорошо понимают риски этого мега-проекта. Особенно для компании, которая не занималась ранее выпуском микроэлектроники. И потому подчеркивает, что нет никаких гарантий что Terafab достигнет планируемых целей в обозримые сроки или в целом. Тем не менее, компания собирается действовать, тем более, что ее цели совпадают со стратегическими планами США (если у современных США с «командой Т» есть стратегия, отличная от саморазрушения страны и всех, кто попадется под руку). Как ожидается, Terafab сосредоточится на внедрении передового 14А техпроцесса Intel.

