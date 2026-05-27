Мобильная связь: Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме

27.05.2026, MForum.ru

Билайн сообщает, что улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость соединения с интернетом для клиентов, находящихся в США и Вьетнаме. В США, в сети T-Mobile US, а также во Вьетнаме, в сети Viettel. Этого удалось добиться за счет заключения договоренностей на поддержку автоматического роуминга VoLTE.

В США и Вьетнаме операторы уже выключили устаревшие сети 2G и 3G, что означает, что без поддержки VoLTE нельзя ни позвонить, ни отправить SMS. Автоматический VoLTE-роуминг возвращает возможность звонить и отправлять SMS клиентам Билайн, которые предпочитают пользоваться автоматическим роумингом.

Ранее Билайн обеспечил роуминг VoLTE в Японии, Швейцарии, Исландии и еще в ряде стран.

География роуминга Билайна охватывает уже 220 стран и территорий, клиенты могут управлять тарифами для поездок за рубеж с помощью «конструктора роуминга» в мобильном приложении оператора. Он позволяет самостоятельно выбирать пакеты интернета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия. Билайн продолжает расширять глобальное покрытие.

