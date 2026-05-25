Мобильная связь: МегаФон в Якутии - голосовая связь запущена на месторождении Вертикальное

25.05.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске базовой станции на территории месторождения Вертикальное в Кобяйском районе Якутии. Как утверждает оператор, оборудование обеспечило стабильным покрытием обогатительную фабрику и вахтовый посёлок горнодобывающей компании АО «Прогноз». Для голосовой связи и передачи текстовых сообщений используется стандарт 2G, который, по словам оператора, подходит для координации работ на удалённых объектах.

«Запуск мобильной связи на фабрике и в вахтовом посёлке закрывает потребность в оперативной коммуникации. Теперь наши специалисты могут мгновенно обмениваться данными, а сотрудники чувствовать себя увереннее, зная, что они всегда на связи», - прокомментировал руководитель IT-отдела АО «Прогноз» Сергей Попов.

«Стандарт сотовой связи 2G, хотя и является базовым, идеально подходит для задач голосовой связи и передачи текстовых сообщений, которые крайне необходимы для координации работ на удалённых объектах. Это первый шаг к созданию полноценной цифровой экосистемы на месторождении, который позволит в будущем внедрять более сложные решения для автоматизации процессов», - дополнила директор МегаФона в Республике Якутия (Саха) Наталья Некрасова.

Справка о месте: месторождение «Вертикальное» располагается в Ламынхинском наслеге Кобяйского района. Основное полезное ископаемое - серебро, попутно добываются медь, свинец и цинк. АО «Прогноз» проводит полный цикл горно-металлургического производства - от геологоразведки и добычи до переработки и выпуска металла.

