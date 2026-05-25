Мобильная связь: T2 обеспечила покрытие в алмазном карьере вплоть до глубин в 350 метров

25.05.2026, MForum.ru

T2 вывел в эфир базовую станцию в алмазном карьере на территории месторождения имени Владимира Гриба в Мезенском округе Архангельской области. Голосовая связь и мобильный интернет теперь доступны на глубине 350 м.

Качественная связь на этом алмазном месторождении требовалась компании АГД Даймондс, специалисты которой работают на этом карьере. Технические специалисты T2 совместно с представителями горно-обогатительного комбината им. В. Гриба проанализировали траекторию движения горной техники и выбрали оптимальную точку для размещения оборудования для полноценного покрытия дна карьера. Для этого использовали специальную 9-метровую мачту на пригруженной опоре с бетонным основанием - это позволило соблюсти требования безопасности и мобильности объектов внутри карьера.

Отдельной задачей было обеспечить энергопитание для оборудования базовой станции, электроустановку адаптировали с учетом особенностей ландшафта.

За счет проведенных работ практически в любой точке месторождения есть стабильное покрытие, по данным компании, мобильный интернет доступен на скоростях до 75 Мбит/с.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

«Развернуть промышленную сеть связи на алмазном карьере - это задача, где на кону не только инженерная сложность, но и безопасность людей. Благодаря решению технических специалистов Т2 мы получили не просто покрытие, а отказоустойчивую цифровую инфраструктуру. Теперь все необходимые системы работают в режиме реального времени даже в самых сложных участках карьера. Это надежный фундамент для перехода к автоматизированной добыче и эффективному обслуживанию техники».

