Мобильная связь: В Узбекистане запущена первая в Центральной Азии сеть 5G SA

MForum.ru
22.05.2026,
Об этом сообщил оператор Perfectum и рассказал UzNews. Договоренность на 100 млн евро о строительстве «полноценного» 5G с компанией Nokia была заключена в апреле 2024 года. В его рамках Nokia выступала единственным поставщиком сквозного решения для развертывания сети 5G SA с нуля. Сеть была развернута за 9 месяцев с использованием частот 850 МГц (n5) и 3.8 ГГц (n77, полоса 100 МГц). За счет этого доступны скорости вплоть до 1 Гбит/с.
В отличие от сетей 5G NSA, которые строят с опорой на инфраструктуру 4G, автономная сеть 5G SA использует собственное «облачное» ядро (5G Core), развернутое на облачной платформе Red Hat OpenShift, интегрированной в Nokia Cloud Platform. Помимо сверхнизкой задержки (URLLC) для робототехники и беспилотников, технология позволяет «нарезать» сеть (network slicing), динамически выделять гарантированные ресурсы. Только в сети 5G SA можно получить полноценный функционал 5G.
Сейчас услуги доступны в формате фиксированного беспроводного доступа (FWA) для бизнеса и домохозяйств. Для пользования ими необходимо самостоятельно установить роутер 5G SA. С апреля 2026 года это сделали уже тысячи клиентов. В 2026 году компания будет развивать услуги 5G FWA, а в 2027 году ожидается национальное покрытие 5G SA. В «ближайшем будущем» компания анонсировала запуск полноценной мобильной связи (VoNR) по всей стране, сейчас идут соответствующие тесты.
Отставание России с запусками 5G продолжает нарастать. Уже и в соседних странах начали переходить от 5G NSA к более совершенному функционально 5G SA, а у нас по-прежнему не решена ситуация с частотами 3.4-3.8 ГГц и разрешением для операторов использовать любое доступное им оборудование 5G.
теги: телеком мобильная связь Узбекистан 5G SA 5G FWA фиксированный беспроводный доступ
