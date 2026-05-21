Анонсы: Itel A100 Pro дизайн в стиле iPhone 17 Pro за $95 и с Android Go

21.05.2026, MForum.ru

Itel выпустила в Индии новый бюджетный смартфон A100 Pro. Устройство получило 6.6-дюймовый экран, батарею на 5000 мАч и оранжевый цвет, который очень напоминает iPhone 17 Pro.

Itel A100 Pro работает на восьмиядерном Unisoc T7100 с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной (расширяется microSD). Экран — 6.6-дюймовый LCD с разрешением HD+ и частотой 90 Гц. Рамки довольно толстые, вырез под фронтальную камеру — каплевидный.

Основная камера — одна 8 МП со вспышкой. Дизайн задней панели (включая плато камер) практически копирует iPhone 17 Pro. Фронтальная камера — 5 МП. Аккумулятор — 5000 мАч с зарядкой 10 Вт.

Телефон работает на Android 15 Go Edition. Есть функция Dynamic Bar (отображение информации вокруг выреза). Боковой сканер отпечатков, ИК-порт, разъем 3.5 мм, сертификация MIL-STD-810 (ударостойкость). Поддерживаются 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi, USB Type-C.

Itel A100 Pro стоит 8999 рупий (~$95). Доступен в цветах: Comet Orange, Cloud White и Black.

Itel A100 Pro — это пример того, как можно сделать дешёвый телефон, скопировав дизайн популярного флагмана (iPhone 17 Pro). Основная целевая аудитория — покупатели в Индии, которые хотят "похожий на iPhone" телефон менее, чем за $100. Копирование дизайна — не редкость в бюджетном сегменте. Itel не скрывает этого. Оранжевый цвет и плато камер — прямые отсылки.

Unisoc T7100 (12 нм) — очень слабый чип для 2026 года. Android 15 Go Edition — облегченная версия для слабых телефонов. 3 ГБ RAM — минимум для Go Edition. 5000 мАч и зарядка 10 Вт — медленно, но для такой начинки хватит.

Itel A100 Pro — нишевый продукт. Если вам нужен дешёвый телефон с дизайном, похожим на iPhone, и вы готовы мириться со слабым железом (по сути, он годится для базовых сценариев использования) — берите. Впрочем, A100 Pro будет продаваться в Индии в офлайн-магазинах, где покупатель видит дизайн, а не спецификации.