Слухи: Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП

14.05.2026,
Ещё в феврале появилась утечка, что Oppo и Huawei могут использовать квадратный сенсор для фронтальной камеры в будущих смартфонах — похожий на тот, что Apple предложила в iPhone 17. Теперь инсайдеры раскрыли детали: речь идёт о матрице 1:1 разрешением 100 МП.
По данным источника, один из производителей Android (эмодзи в посте намекает на Oppo) тестирует 1:1 квадратный сенсор для фронтальной камеры разрешением 100 МП. По заявлениям инсайдера, это решение будет заметно продвинутее, чем у Apple. Для сравнения, в iPhone 17 используется 18-мегапиксельная квадратная матрица, которая позволяет снимать селфи в портретной и ландшафтной ориентации без поворота телефона.
Традиционные фронталки имеют соотношение сторон 4:3 или 16:9. При повороте телефона кадр обрезается, теряется часть информации и качество. Квадратный сенсор 1:1 всегда даёт одинаковое поле зрения — неважно, как вы держите телефон. Это особенно удобно для Stories в Instagram, TikTok и других социальных сетях, где квадратный формат или вертикальное видео используются по умолчанию.
iPhone 17 уже предлагает такую возможность; Oppo может пойти дальше — добавить больше мегапикселей (100 МП) и, вероятно, более умную обработку. Ожидается, что Oppo внедрит новую фронталку в серии Find X10, дебют которой намечен на октябрь 2026 года.
Apple в iPhone 17 ввела квадратный сенсор не просто как фишку, а как практическое решение проблемы ориентации. Oppo может сделать следующий шаг: 100 МП позволят делать более детализированные селфи и, возможно, записывать видео в 4K без потери качества при кропе.
Технология 1:1 — это не только удобство, но и будущее для AR и 3D-съёмки. Квадратный кадр проще использовать для пространственного контента. Если Oppo действительно выпустит Find X10 с такой фронталкой, это станет серьёзным конкурентным преимуществом перед Samsung и Google, которые пока остаются на стандартных прямоугольных матрицах.
Пока у нас только тесты и утечки. Но если Oppo подтвердит эту информацию в октябре, рынок фронтальных камер ждёт серьёзный пересмотр подходов. Apple начала, Oppo может закончить — по крайней мере, в технологическом смысле.
© Антон Печеровый,
