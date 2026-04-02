Анонсы: Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч

MForum.ru
02.04.2026,
Oppo представила новый смартфон K15 Pro, который выделяется на фоне конкурентов необычным дизайном и нестандартными решениями. Устройство получило активную систему охлаждения с вентилятором, сменные насадки на камеру и яркую светодиодную индикацию. Цены стартуют с 2999 юаней (около 415 долларов).
K15 Pro доступен в четырех цветах: Cyber Wing, Light Dust Pink, Origin Gray и "Золотая легенда" в стиле карбона. Блок камер выпирает всего на 0.6 мм — несмотря на наличие встроенного вентилятора внутри.
Особого внимания заслуживает система "LanYing breathing light" — светодиодная подсветка, которая меняет цвет в зависимости от уведомлений и активности телефона. Блок камер поддерживает сменные магнитные насадки-линзы, которые можно менять в зависимости от настроения или стиля.
Сердцем устройства стал MediaTek Dimensity 8500 Super — чипсет верхнего среднего уровня, дополненный фирменной системой оптимизации Tide Engine. Для игр и тяжелых приложений его достаточно, хотя до флагманского уровня он не дотягивает.
Экран — 6.59 дюйма с частотой обновления 144 Гц. Также заявлен игровой гироскоп для более точного управления в поддерживаемых играх.
Система охлаждения Swift Cooling Engine использует воздушные каналы и ребра для отвода тепла, а также "тройную пылезащитную конструкцию". Устройство сертифицировано по стандарту IP69, так что пыль и вода ему не страшны. Вентилятор может автоматически регулировать скорость, снижая шум до 19 дБ на половине мощности.
Аудиосистема — стереодинамики, настроенные при участии Xinghai Conservatory of Music и собственной "Золотой ушной лаборатории" Oppo.
Камеры: основной 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельный ультраширик. Набор не флагманский, но для большинства сценариев достаточный.
Аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Для игрового смартфона это очень серьезный объем, обеспечивающий долгие игровые сессии без подзарядки.
Работает устройство под управлением ColorOS 16. Цены составляют 2999 юаней за обычную версию 12/256 ГБ и 3199 юаней за «старшую». Вариант 12/512 ГБ обойдется в 3499 юаней. Также в Китае действуют скидки раннего заказа и субсидии, снижающие эффективную цену, но на глобальном рынке они применяться не будут.
Oppo K15 Pro — необычный продукт для бренда, который обычно делает ставку на камеры и дизайн в основной линейке. Здесь компания выходит на территорию iQOO и Redmi K-серии, предлагая сочетание игровых фишек (144 Гц, вентилятор, большой аккумулятор) с оригинальным внешним видом.
Сменные магнитные насадки на камеру — это, скорее, имиджевая деталь, но она подчеркивает позиционирование: K15 Pro для тех, кто хочет выделиться. Светодиодная подсветка и киберпанк-цвета работают на ту же аудиторию.
По характеристикам K15 Pro находится в плотной конкуренции с iQOO Z11 (1999 юаней) и Redmi K80. Цена от 2999 юаней выше, чем у прямых игровых конкурентов, но Oppo делает ставку на уникальный дизайн и бренд.
Главный вопрос — выйдет ли K15 Pro за пределы Китая. Если да, он может занять нишу стильного игрового смартфона для тех, кому надоели однотипные "лопаты" с RGB-подсветкой. Пока же новинка доступна только на домашнем рынке.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
24.03. Huawei Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 – Kirin 8000, батареи 6620 мАч и доступные цены
19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий
09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана
04.03. Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру
11.02. Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт
11.02. Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана
10.02. Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой
06.02. Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка
06.02. Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s
02.02. OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции
27.01. Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе
22.01. OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ
22.01. Oppo представляет Reno 15 FS для Европы
16.01. Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360
15.01. Oppo представила трио смартфонов A6t
01.04. МТС испытала «летающую базовую станцию» на аэростате в Саратовской области
01.04. Российской частной спутниковой связи выделили частоты - для тестов
25.03. SK Hynix разместила у ASML крупнейший публичный заказ на EUV-оборудование на $8 млрд
25.03. МегаФон в Красноярском крае - покрытие 4G расширено в 16 муниципальных округах
25.03. МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг
24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением
24.03. Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL
24.03. Билайн бизнес сообщает о расширении возможностей связи для предпринимателей
24.03. Кризис расползается по цепочке поставок
24.03. TSMC наращивает мощности в США, спрос на чипы высок, а выручка в 2026 году может вырасти на 30%
24.03. МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile
24.03. Практика российских бигтехов – только 7-10% пилотных ИИ-проектов 2025 года дошли до полноценного внедрения
24.03. Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440
23.03. В России могут начать работы над литографом для техпроцесса 90 нм в 2026 году
03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series
03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч
02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч
02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2
01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти
30.03. Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними
30.03. OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий
27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов
27.03. iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн
26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69
26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
25.03. Samsung Galaxy Z Fold8 – 200 МП, 8-дюймовый экран и батарея 5000 мАч
25.03. Первый тизер Tecno Spark 50 5G раскрывает дизайн новинки