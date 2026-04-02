Анонсы: Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч

02.04.2026, MForum.ru

Oppo представила новый смартфон K15 Pro, который выделяется на фоне конкурентов необычным дизайном и нестандартными решениями. Устройство получило активную систему охлаждения с вентилятором, сменные насадки на камеру и яркую светодиодную индикацию. Цены стартуют с 2999 юаней (около 415 долларов).

K15 Pro доступен в четырех цветах: Cyber Wing, Light Dust Pink, Origin Gray и "Золотая легенда" в стиле карбона. Блок камер выпирает всего на 0.6 мм — несмотря на наличие встроенного вентилятора внутри.

Особого внимания заслуживает система "LanYing breathing light" — светодиодная подсветка, которая меняет цвет в зависимости от уведомлений и активности телефона. Блок камер поддерживает сменные магнитные насадки-линзы, которые можно менять в зависимости от настроения или стиля.

Сердцем устройства стал MediaTek Dimensity 8500 Super — чипсет верхнего среднего уровня, дополненный фирменной системой оптимизации Tide Engine. Для игр и тяжелых приложений его достаточно, хотя до флагманского уровня он не дотягивает.

Экран — 6.59 дюйма с частотой обновления 144 Гц. Также заявлен игровой гироскоп для более точного управления в поддерживаемых играх.

Система охлаждения Swift Cooling Engine использует воздушные каналы и ребра для отвода тепла, а также "тройную пылезащитную конструкцию". Устройство сертифицировано по стандарту IP69, так что пыль и вода ему не страшны. Вентилятор может автоматически регулировать скорость, снижая шум до 19 дБ на половине мощности.

Аудиосистема — стереодинамики, настроенные при участии Xinghai Conservatory of Music и собственной "Золотой ушной лаборатории" Oppo.

Камеры: основной 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельный ультраширик. Набор не флагманский, но для большинства сценариев достаточный.

Аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Для игрового смартфона это очень серьезный объем, обеспечивающий долгие игровые сессии без подзарядки.

Работает устройство под управлением ColorOS 16. Цены составляют 2999 юаней за обычную версию 12/256 ГБ и 3199 юаней за «старшую». Вариант 12/512 ГБ обойдется в 3499 юаней. Также в Китае действуют скидки раннего заказа и субсидии, снижающие эффективную цену, но на глобальном рынке они применяться не будут.

Oppo K15 Pro — необычный продукт для бренда, который обычно делает ставку на камеры и дизайн в основной линейке. Здесь компания выходит на территорию iQOO и Redmi K-серии, предлагая сочетание игровых фишек (144 Гц, вентилятор, большой аккумулятор) с оригинальным внешним видом.

Сменные магнитные насадки на камеру — это, скорее, имиджевая деталь, но она подчеркивает позиционирование: K15 Pro для тех, кто хочет выделиться. Светодиодная подсветка и киберпанк-цвета работают на ту же аудиторию.

По характеристикам K15 Pro находится в плотной конкуренции с iQOO Z11 (1999 юаней) и Redmi K80. Цена от 2999 юаней выше, чем у прямых игровых конкурентов, но Oppo делает ставку на уникальный дизайн и бренд.

Главный вопрос — выйдет ли K15 Pro за пределы Китая. Если да, он может занять нишу стильного игрового смартфона для тех, кому надоели однотипные "лопаты" с RGB-подсветкой. Пока же новинка доступна только на домашнем рынке.