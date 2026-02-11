Слухи: Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана

11.02.2026, MForum.ru

Согласно данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, Oppo начала пробное производство новой двухэлементной батарейной сборки рекордной для флагманских смартфонов ёмкости. Утечка указывает на то, что компания меняет подход в конкурентной борьбе, смещая акцент с тонкости корпуса на автономность.

Сборка состоит из двух ячеек по 4190 мАч каждая, что даёт суммарную номинальную ёмкость 8380 мАч. При маркетинге производитель, как обычно, будет указывать типичную (typical) ёмкость, которая приблизится к 8500 мАч. Важным аспектом является сохранение скорости зарядки: согласно данным, система будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт без агрессивного троттлинга (сильного снижения мощности для контроля нагрева). Это технически сложная задача при такой ёмкости.

Инсайдер прямо не называет устройство, но все указывает на будущую флагманскую серию Oppo Find X10, возможно, её старшую версию (Pro или Ultra). Это логично, учитывая, что текущая линейка Find X9 уже перешагнула рубеж в 7000 мАч. Установка батареи на 8500 мАч станет естественным развитием тренда.

Ранее появлялись слухи, что Find X10 может получить две камеры по 200 Мп и чипсет следующего поколения, например, Dimensity 9600. Комбинация такого энергоёмкого «железа» с огромной батареей выглядит разумным инженерным решением для обеспечения стабильной работы.

Также нельзя исключать, что данная батарея может в итоге достаться флагману OnePlus, хотя отдельные утечки указывают, что OnePlus может экспериментировать с ещё более ёмкими элементами — около 9000 мАч при 120 Вт зарядке.

Данная разработка вписывается в общую стратегию китайских брендов, которые в последнее время активно инвестируют в инновации в области аккумуляторов. Компании вроде Honor, Xiaomi и Vivo экспериментируют с кремний-углеродными (silicon-carbon) элементами, позволяющими увеличить плотность энергии.

Логика проста: одних только улучшений энергоэффективности процессоров недостаточно для качественного скачка автономности. Чтобы обеспечить действительно многосуточную работу, необходимо увеличивать физическую ёмкость, одновременно решая проблемы скоростной зарядки и тепловыделения.

Пока информация остаётся на уровне слухов, а пробное производство не гарантирует появления именно этой батареи в финальном продукте. Ожидается, что серия Find X10 выйдет во второй половине 2026 года, так что у компании ещё есть время на доработки.

Однако если утечка подтвердится, Oppo сможет позиционировать свой следующий флагман как абсолютного чемпиона по автономности в своём классе. Для пользователей, уставших от ежедневной зарядки даже топовых устройств, это может стать одним из главных аргументов при выборе.