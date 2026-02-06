Слухи: Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s

06.02.2026, MForum.ru

Пока Oppo готовится к выводу модели K14x 5G на индийский рынок, для внутреннего рынка Китая компания, согласно данным инсайдеров, готовит более мощную игровую серию. Как сообщает авторитетный источник Digital Chat Station, линейка Oppo K14 Turbo и K14 Turbo Pro, наследующая прошлогодний K13 Turbo, может дебютировать уже в апреле этого года.

Oppo K13 Turbo Pro

Основной фишкой новых аппаратов, как и у предшественников, станет активная система охлаждения со встроенным вентилятором. Это решение напрямую нацелено на обеспечение стабильной производительности в ресурсоёмких мобильных играх.

Согласно утечке, модели будут различаться по размеру. Oppo K14 Turbo получит дисплей диагональю 6.59 дюйма, а Oppo K14 Turbo Pro будет оснащён более крупным экраном (6.78 дюйма).

В качестве «сердца» для новой линейки планируется использовать мощный чипсет MediaTek Dimensity 9500s. Пока точно не ясно, получит ли его обе модели или только Pro-версия. Объем памяти может достигать 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Oppo K14 Turbo и K14 Turbo Pro будут представлены в нескольких вариантах расцветки: кованый карбон, серый, розовый и белый. Вес Oppo K14 Turbo, по предварительным данным, составит около 201 грамма, что является сбалансированным показателем для аппарата с системой активного охлаждения.

Анонс серии K14 Turbo станет логичным развитием игрового направления Oppo в среднем сегменте. Сохранение активного охлаждения указывает на то, что компания видит в этой нише устойчивый спрос. Использование нового и ещё не анонсированного чипа Dimensity 9500s (возможно, оптимизированной версии флагманской платформы) может дать новинкам серьёзное преимущество в производительности в своём ценовом диапазоне.

Если информация об апрельском дебюте верна, то Oppo планирует укрепить свои позиции на китайском рынке игровых смартфонов в начале второго квартала, предложив обновлённую альтернативу таким моделям, как Redmi Turbo 5 Max и iQOO Neo 10. Официальные детали, включая окончательные спецификации, цену и дату презентации, ожидаются в ближайшие недели.