Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu

MForum.ru
28.01.2026,
На индийском рынке, где сегмент «омоложённых флагманов» становится полем самой жаркой битвы, iQOO раскрыла подробности о 15R. Ещё до официального анонса компания запустила промо-микросайт на Amazon, где раскрыла ключевые детали будущего iQOO 15R.
Главный посыл ясен и дерзок: это будет самое доступное на рынке устройство с топовым 3-нанометровым чипсетом, а его производительность уже сейчас бьёт рекорды флагманов-одноклассников.
Сердцем iQOO 15R станет флагманский Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, созданный по передовому 3-нанометровому процессу. Однако iQOO заявляет не просто о его наличии, а о рекордной реализации. Согласно тизеру, iQOO 15R набирает свыше 3.5 миллионов баллов в тесте Antutu.
Для понимания масштаба: это на 200 тысяч баллов больше, чем показывают другие устройства на том же Snapdragon 8 Gen 5 (~3.3 млн), и на 600 тысяч баллов выше, чем у конкурентов на Dimensity 9400+ (~2.9 млн). Компания также анонсирует рост CPU-производительности на 36% и мощности NPU на 46% по сравнению с предыдущим поколением. Это прямое заявление о том, что 15R — не «урезанный флагман», а полноценный носитель топового чипа с особым тюнингом.
Самым важным аспектом тизера стала предполагаемая цена. Микросайт намекает, что iQOO 15R будет стоить менее 55 000 индийских рупий (около $660). В этом диапазоне устройство окажется в уникальной позиции:
Таким образом, iQOO готовится не просто занять нишу, а переопределить ценовую планку для флагманской производительности в Индии. Своим ходом iQOO атакует самую чувствительную аудиторию — технически подкованных пользователей и мобильных геймеров, для которых бенчмарки и «чистая» мощность важнее премиального дизайна или камер Leica. 15R позиционируется как идеальный инструмент для этой аудитории: максимум производительности за минимальные деньги.
iQOO намеренно делает ставку на один, но самый весомый для своей ЦА аргумент — неоспоримое лидерство в синтетических тестах по доступной цене.
Анонс iQOO 15R через тизеры с конкретными цифрами — это агрессивная маркетинговая тактика, призванная заморозить спрос накануне запусков конкурентов. Компания создаёт мощный информационный повод и чёткий ориентир: «самый мощный смартфон до 55к».
Если на практике устройство подтвердит заявленные показатели и получит достойный экран с высокой частотой (ожидаются 144 Гц) и эффективное охлаждение, оно может стать бестселлером сегмента и новым эталоном «бюджетного флагмана».
© Антон Печеровый,
