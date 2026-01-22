Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ

22.01.2026, MForum.ru

В мире смартфонов, где большинство брендов лишь оттачивают существующие формулы, OnePlus, кажется, готовит радикальный сценарий на 2027 год. Пока рынок только осваивается с октябрьским OnePlus 15, из Китая уже поступают утечки о его преемнике, которые выглядят не просто как апгрейд, а как попытка технологического рывка через гипертрофию ключевых характеристик. Если слухи верны, OnePlus 16 может стать устройством, которое перезапустит гонку спецификаций по всем фронтам.

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, главным козырем OnePlus 16 станет 200-мегапиксельный перископный телеобъектив. Это будет огромный скачок с текущего 50 МП модуля в OnePlus 15. Но важнее разрешения — размер сенсора. Утверждается, что он будет значительно крупнее и может попасть в диапазон 1/1.x дюйма, что кардинально отличает его от скромного 1/2.76-дюймового датчика в текущей модели.

Такой шаг может означать, что OnePlus намерена бросить вызов Samsung и Xiaomi на их же поле, превратив телефото не просто в инструмент для зума, а в основной сенсор для съёмки с большим разрешением и улучшенным качеством при любом освещении.

Ещё более смелым выглядит слух о дисплее с частотой обновления 200 Гц. Для компании, которая лишь с OnePlus 15 массово внедрила 165 Гц, подобный прыжок — настоящий вызов. Даже если железо будет способно на это, главным вопросом останется поддержка со стороны контента и приложений, что может превратить эту фичу из практической в преимущество «на будущее».

Третий элемент головоломки — слухи об аккумуляторе. Согласно другому источнику, OnePlus 16 может получить батарею Glacier ёмкостью 9000 мАч. Для сравнения: текущий флагман оснащен АКБ емкостью 7300 мАч. Такая комбинация — экстремальная частота обновления экрана и огромная ёмкость — ставит перед инженерами невероятную задачу по управлению энергопотреблением.

Безусловно, подобные слухи возникают не в вакууме. Они идеально вписываются в стратегический контекст:

Жёсткая конкуренция: Чтобы выделиться на фоне Xiaomi 16 Ultra, iQOO 12 Pro и собственного премиального сегмента Oppo Find X, OnePlus нужен яркий, «взрывной» анонс. Возвращение к корням: После периодов слияния с Oppo, бренду необходимо снова заявить о себе как о новаторе, а не последователе. Прогресс железа: Ожидаемый Snapdragon 8 Elite Gen 6 и новые технологии аккумуляторов теоретически позволяют приблизиться к таким цифрам.

Причем, даже если лишь часть этих слухов окажется правдой, OnePlus 16 уже сейчас формирует новую планку ожиданий в верхнем ценовом сегменте. Компания сигнализирует, что готова развязать «войну мегапикселей» в телефото и бросить вызов устоявшимся представлениям о балансе между частотой экрана и автономностью.

Это заставляет всю индустрию задаться вопросом: является ли это амбициозным планом, или пробным шаром для изучения реакции аудитории? В любом случае, утечки рисуют портрет флагмана, который не боится быть избыточным, чтобы вернуть себе аудиторию энтузиастов, скучающих по временам, когда каждый новый анонс OnePlus действительно шокировал.