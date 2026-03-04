MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2

MForum.ru
04.03.2026,
На выставке Mobile World Congress 2026 компания TECNO представила масштабное обновление своей AIoT-экосистемы. Ключевым элементом стала платформа межсетевого взаимодействия TECNO OneLeap, призванная объединить смартфоны, планшеты, ПК и другие умные устройства в бесшовную рабочую среду. Вместе с платформой дебютировали три новых продукта: планшет MEGAPAD 2 AI, смарт-часы Watch GT 1S и открытые наушники FreeHear 2.
OneLeap разработан для максимального упрощения multi-device сценариев. Устройства обнаруживаются автоматически и соединяются одним касанием или перетаскиванием — без многократных логинов и сложных настроек.
Ключевые возможности платформы:
MEGAPAD 2 AI ориентирован на образование и продуктивность:
Watch GT 1S предназначены для любителей активного образа жизни:
FreeHear 2 представляют собой открытые наушники с пространственным звуком:
MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 появятся в отдельных странах в первом и втором кварталах 2026 года. Цены и региональные спецификации будут объявлены на локальных запусках.
Анонс TECNO на MWC 2026 демонстрирует стратегию компании: уходить от статуса "производителя бюджетных смартфонов" и строить полноценную технологическую экосистему по образу Huawei, Xiaomi и Apple.
Главный вызов для TECNO сейчас — не столько в создании устройств, сколько в убеждении пользователей оставаться внутри экосистемы бренда. Для этого OneLeap должен работать действительно бесшовно, а обновления — выходить регулярно. Если компании удастся это сделать, к концу 2026 года мы можем увидеть не просто набор разрозненных гаджетов TECNO, а полноценную AIoT-экосистему, способную конкурировать с лидерами рынка в среднем ценовом сегменте.
© Антон Печеровый,
