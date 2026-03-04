MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2

04.03.2026, MForum.ru

На выставке Mobile World Congress 2026 компания TECNO представила масштабное обновление своей AIoT-экосистемы. Ключевым элементом стала платформа межсетевого взаимодействия TECNO OneLeap, призванная объединить смартфоны, планшеты, ПК и другие умные устройства в бесшовную рабочую среду. Вместе с платформой дебютировали три новых продукта: планшет MEGAPAD 2 AI, смарт-часы Watch GT 1S и открытые наушники FreeHear 2.

OneLeap разработан для максимального упрощения multi-device сценариев. Устройства обнаруживаются автоматически и соединяются одним касанием или перетаскиванием — без многократных логинов и сложных настроек.

Ключевые возможности платформы:

Трёхэкранная коллаборация: Одновременная работа смартфона, планшета и ПК с автоматическим переподключением устройств.

Keyboard and Mouse Sharing: Управление тремя экранами с помощью одной клавиатуры и мыши.

Унифицированный буфер обмена: Мгновенный обмен текстом и файлами между устройствами.

Гибкие режимы дисплея: Зеркалирование смартфона на ноутбук, использование планшета как расширенного экрана ПК, режим Phone Widescreen Extension, оптимизированный под соотношение сторон планшета.

Перевод в реальном времени: Поддержка более 160 языков при использовании с TECNO-наушниками. Перевод воспроизводится мгновенно, а транскрипция сохраняется на телефоне.

MEGAPAD 2 AI ориентирован на образование и продуктивность:

Дисплей: 11-дюймовый 2.5K с частотой 90 Гц и сертификацией TÜV Low Blue Light.

Толщина корпуса: 6.6 мм.

AI-функции: AI Problem Solving (помощь в обучении с возможностью родительского контроля), AI Translation (до 140 языков в изображениях, звонках и видео), AI суммаризация документов и улучшение текстов.

Интеграция OneLeap: Обмен файлами и расширение экрана ПК.

Watch GT 1S предназначены для любителей активного образа жизни:

GPS: Двухдиапазонный (L1+L5) для стабильного трекинга в городских и удалённых районах.

Мониторинг здоровья: Пульс, кислород крови, стресс, сон.

Автономность: До 15 дней.

Защита: 5ATM (водонепроницаемость).

AI-циферблаты: Создание уникальных дизайнов по изображению или текстовому описанию.

FreeHear 2 представляют собой открытые наушники с пространственным звуком:

Дизайн: C-bridge clip для надёжной и естественной фиксации, вес 5.4 г на наушник.

Звук: 10.8-мм двухмагнитный динамик с поддержкой пространственного аудио.

Автономность: До 46 часов общего времени работы. 5 минут зарядки обеспечивают более часа воспроизведения.

MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 появятся в отдельных странах в первом и втором кварталах 2026 года. Цены и региональные спецификации будут объявлены на локальных запусках.

Анонс TECNO на MWC 2026 демонстрирует стратегию компании: уходить от статуса "производителя бюджетных смартфонов" и строить полноценную технологическую экосистему по образу Huawei, Xiaomi и Apple.

OneLeap — прямой ответ на Huawei Share, Xiaomi HyperConnect и AirDrop. Если платформа действительно обеспечит заявленную бесшовность (автоопределение, единый буфер, трёхэкранное управление), это станет мощным конкурентным преимуществом, особенно в ценовом сегменте, где аналогичные решения часто работают с ограничениями.

MEGAPAD 2 с акцентом на AI-обучение и интеграцию с OneLeap нацелен на растущий рынок образовательных планшетов, особенно в Азии и Африке.

Watch GT 1S с двухдиапазонным GPS и двухнедельной автономностью — прямая атака на позиции Amazfit и бюджетных Garmin.

FreeHear 2 закрывает нишу открытых наушников, где у TECNO пока не было сильных позиций.

Главный вызов для TECNO сейчас — не столько в создании устройств, сколько в убеждении пользователей оставаться внутри экосистемы бренда. Для этого OneLeap должен работать действительно бесшовно, а обновления — выходить регулярно. Если компании удастся это сделать, к концу 2026 года мы можем увидеть не просто набор разрозненных гаджетов TECNO, а полноценную AIoT-экосистему, способную конкурировать с лидерами рынка в среднем ценовом сегменте.