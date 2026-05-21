Микроэлектроника: Российский ИИ GigaChat планируют перевести на китайские чипы?

21.05.2026,
Об этом заявил глава Сбера Герман Греф во время визита в Китай, сообщают Ведомости со ссылкой на интервью г-на Грефа «Первому каналу».
Тестирование китайских ускорителей ИИ Сбер и Т-банк начали еще в сентябре 2025 года. Многие российские компании стараются найти замену чипа американской компании Nvidia, которая на сегодня сохраняет позиции мирового лидера в области ИИ-чипов.
В области ИИ-чипов российские производители пока что не могут составить конкуренции зарубежным. Для их производства желательно использование передовых техпроцессов, а соответствующих производственных мощностей в России нет. Можно, конечно, попробовать разрабатывать чипы в РФ, а их изготовление заказывать за рубежом. Но, похоже, процесс пойдет по пути использования импортных чипов, не «западных», так «восточных». С точки зрения стратегической безопасности кардинальной разницы это не обеспечит.
И, как не печально это признавать, на чем будет работать ИИ Сбера, пока что кажется не очень важным. На фоне передовых американских моделей ИИ и китайского DeepSeek, ГигаЧат пока что не выглядит конкурентным продуктом. И все же хотелось бы, чтобы раз уж речь идет о планах создания «суверенного ИИ», чтобы он создавался на отечественных, а не на китайских чипах.
теги: микроэлектроника чипы ИИ ИИ-чипы
