Микроэлектроника: Huawei ожидает, что выручка от ИИ-чипов в 2026 году вырастет, минимум, на 60%

04.05.2026,
Спрос на отечественные чипы для ИИ в Китае продолжает стремительно расти, и Huawei оказалась в центре этого тренда. По данным источников Financial Times, китайская компания ожидает, что выручка от продажи её ИИ-чипов в 2026 году достигнет $120 млрд, что означает рост не менее чем на 60% по сравнению с $75 млрд в 2025 году.
Драйвером роста стал новый процессор Ascend 950PR, запущенный в серийное производство в марте 2026 года. Компания также планирует выпустить его улучшенную версию 950DT в 4K2026. По оценкам, Huawei может занять до 50-60% китайского рынка ИИ-чипов уже в 2026 году.
Этот успех в значительной степени связан с общемировым бумом вокруг ИИ, но также нельзя недооценить активную поддержку компании Huawei со стороны китайского государства в рамках политики импортозамещения. В частности, власти Китая ввели ряд мер, стимулирующих переход на китайские решения, включая прямые субсидии, компенсацию до 50% затрат на электроэнергию для дата-центров, использующих китайские чипы, и прямое указание госкомпаниям приоритизировать продукцию Huawei при закупках.
Госсектор также закупает отечественное, например, госкомпания China Mobile.
С другой стороны, сохраняющиеся экспортные ограничения США на поставки передовых чипов Nvidia также подстегнули внутренний спрос на альтернативы Huawei.
Крупный китайский бизнес, включая интернет-гигантов ByteDance, Tencent и Alibaba, а также компании, предоставляющие облачные и GPU-сервисы, активно наращивают закупки чипов Ascend.
Аналитики называют DeepSeek новым катализатором спроса. Версия языковой модели V4, ориентированная на бизнес, была протестирована и оптимизирована специально для работы на оборудовании Huawei.
Успех Huawei демонстрирует курс: китайская IT-индустрия стремится перейти от использования решений Nvidia к созданию собственной суверенной экосистемы ИИ-вычислений.
