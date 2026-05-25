Слухи: Honor X7e 4G раскрыт ритейлером

25.05.2026,
В листинге саудовского ритейлера засветился бюджетный 4G-смартфон Honor X7e. Устройство показано в трёх официальных цветах: чёрном, оранжевом и синем. Дизайн задней панели напоминает недавно выпущенный Honor Play 80 Plus, и, как выяснилось, у них много общего.
Судя по данным из утечки, X7e оснащён 6.61-дюймовым TFT LCD-дисплеем с HD+ разрешением и, что важнее для бюджетного сегмента, аккумулятором на 7500 мАч.
Хотя чипсет официально не раскрыт, конфигурация ядер (два Cortex-A75 на 2.0 ГГц и шесть Cortex-A55 на 1.7 ГГц) указывает на процессор MediaTek Helio G81 Ultra — такой же, как в Honor X6c.
В плане камер телефон получил основной 50-мегапиксельный сенсор и вспомогательный 5-мегапиксельный модуль. Объём оперативной памяти составит 6 ГБ, а встроенной — 128 или 256 ГБ.
Согласно листингу, версия X7e на 256 ГБ будет стоить в Саудовской Аравии 949 саудовских риялов, что эквивалентно примерно 253 долларам или 218 евро.
Honor продолжает штамповать недорогие устройства с огромными батареями, и X7e — очередной пример такого подхода. Да, экран здесь компромиссный (TFT LCD), а процессор Helio G81 Ultra тянет разве что повседневные задачи и мессенджеры.
С другой стороны 7500 мАч за 250 долларов — это очень сильный аргумент для тех, кому нужна рабочая лошадка на несколько дней без розетки. По сути, X7e выглядит как 4G-близнец Play 80 Plus, адаптированный под другой рынок.
Такая стратегия позволяет Honor закрывать ниши, не разрабатывая каждый раз уникальный продукт. Для покупателей, которые ищут максимальную автономность за разумные деньги, это будет интересный вариант, пусть и с оглядкой на прочие компромиссы.
© Антон Печеровый,
