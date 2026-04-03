Анонсы: Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч

03.04.2026,
Компания Honor пополнила X-серию в Китае моделью X80i. Новинка примечательна по нескольким причинам: яркий AMOLED-экран с 120 Гц, батарея на 7000 мАч и, самое главное, первый смартфон на чипсете MediaTek Dimensity 6500, который производитель официально еще не анонсировал.
Dimensity 6500, судя по данным из листинга Honor, получил восьмиядерный CPU: 2 ядра Cortex-A76 с частотой 2.6 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2.0 ГГц. Графика — Mali-G57 MC2, такая же, как у Dimensity 6400 и предшественников. Похоже, MediaTek в очередной раз обновила свой бюджетный чип, сохранив преемственность архитектуры.
Позиционирование, вероятно, будет между Dimensity 6300/6400 и более мощными 7000-серией. Это логичный шаг для заполнения ниши между начальным и средним уровнем.
X80i оснастили 6.6-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 1200×2600 пикселей с частотой 120 Гц и пиковой локальной яркостью 6500 нит. Для своей ценовой категории это отличные показатели.
Оперативной памяти — до 12 ГБ, накопителя — до 512 ГБ. Защита от пыли и воды — IP66 (защита от сильных струй, но без погружения).
Основная камера — 50 МП с диафрагмой f/1.8, второй сенсор не уточняется (скорее всего, датчик глубины). Фронтальная камера в спецификациях не упомянута.
Аккумулятор емкостью 7000 мАч, по данным Honor, обеспечивает до 22 часов воспроизведения видео. Поддерживается зарядка 45 Вт. Работает устройство под управлением MagicOS 10 на базе Android 16 с полным набором AI-функций Honor.
Цвета: черный, зеленый, розовый, белый. Устройство уже доступно для заказа в официальном магазине Honor в Китае, первые поставки начнутся 10 апреля по цене от 1999 юаней за версию 8/128 ГБ. Топовый вариант 12/512 ГБ обойдется в 2799 юаней. Также есть версии 8/256 ГБ и 12/256 ГБ, оцененные в 2199 и 2499 юаней, соответственно.
Появление Dimensity 6500 без официального анонса — необычная ситуация. Обычно MediaTek сначала представляет чип, а потом производители выпускают на нем устройства. Здесь Honor фактически объявила новый процессор за MediaTek.
Судя по характеристикам, Dimensity 6500 — это улучшенная версия 6300/6400 с немного более высокими частотами и, возможно, лучшей энергоэффективностью. Но по производительности он все еще уступает Dimensity 7000-серии. Основная задача — обеспечить плавную работу системы и поддержку 5G в бюджетных устройствах.
Honor X80i с его AMOLED-экраном и большой батареей за 1999 юаней — отличный пример сбалансированного бюджетника. Конкуренты в лице Redmi и Realme в этом ценовом диапазоне часто экономят на типе матрицы или емкости аккумулятора. Honor же предлагает и то, и другое, пусть и на процессоре начального уровня.
Вопрос только в глобальной доступности. Пока X80i представлен только в Китае. Учитывая, что Honor активно расширяет присутствие на международных рынках, исключать появление новинки за пределами КНР не стоит. Если это произойдет, у Xiaomi и Samsung появится сильный конкурент в бюджетном сегменте.
© Антон Печеровый,
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series
24.03. Huawei Enjoy 90 Pro Max – Kirin 8000, батарея 8500 мАч и экран 120 Гц за 250 долларов
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
09.03. Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы
04.03. Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса
02.03. Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч
02.03. Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5
26.02. Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч
16.02. Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч
13.02. Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой
12.02. Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки»
11.02. В МТС готовятся к запуску 5G
11.02. Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана
10.02. Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой
05.02. iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra»
21.01. Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100
14.01. Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения
12.01. Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры
09.01. Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда?
01.04. МТС испытала «летающую базовую станцию» на аэростате в Саратовской области
01.04. Российской частной спутниковой связи выделили частоты - для тестов
25.03. SK Hynix разместила у ASML крупнейший публичный заказ на EUV-оборудование на $8 млрд
25.03. МегаФон в Красноярском крае - покрытие 4G расширено в 16 муниципальных округах
25.03. МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг
24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением
24.03. Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL
24.03. Билайн бизнес сообщает о расширении возможностей связи для предпринимателей
24.03. Кризис расползается по цепочке поставок
24.03. TSMC наращивает мощности в США, спрос на чипы высок, а выручка в 2026 году может вырасти на 30%
24.03. МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile
24.03. Практика российских бигтехов – только 7-10% пилотных ИИ-проектов 2025 года дошли до полноценного внедрения
24.03. Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440
23.03. В России могут начать работы над литографом для техпроцесса 90 нм в 2026 году
03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series
03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч
02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч
02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2
01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти
30.03. Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними
30.03. OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий
27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов
27.03. iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн
26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69
26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
25.03. Samsung Galaxy Z Fold8 – 200 МП, 8-дюймовый экран и батарея 5000 мАч
25.03. Первый тизер Tecno Spark 50 5G раскрывает дизайн новинки