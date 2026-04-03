Анонсы: Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч

Компания Honor пополнила X-серию в Китае моделью X80i. Новинка примечательна по нескольким причинам: яркий AMOLED-экран с 120 Гц, батарея на 7000 мАч и, самое главное, первый смартфон на чипсете MediaTek Dimensity 6500, который производитель официально еще не анонсировал.

Dimensity 6500, судя по данным из листинга Honor, получил восьмиядерный CPU: 2 ядра Cortex-A76 с частотой 2.6 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2.0 ГГц. Графика — Mali-G57 MC2, такая же, как у Dimensity 6400 и предшественников. Похоже, MediaTek в очередной раз обновила свой бюджетный чип, сохранив преемственность архитектуры.

Позиционирование, вероятно, будет между Dimensity 6300/6400 и более мощными 7000-серией. Это логичный шаг для заполнения ниши между начальным и средним уровнем.

X80i оснастили 6.6-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 1200×2600 пикселей с частотой 120 Гц и пиковой локальной яркостью 6500 нит. Для своей ценовой категории это отличные показатели.

Оперативной памяти — до 12 ГБ, накопителя — до 512 ГБ. Защита от пыли и воды — IP66 (защита от сильных струй, но без погружения).

Основная камера — 50 МП с диафрагмой f/1.8, второй сенсор не уточняется (скорее всего, датчик глубины). Фронтальная камера в спецификациях не упомянута.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч, по данным Honor, обеспечивает до 22 часов воспроизведения видео. Поддерживается зарядка 45 Вт. Работает устройство под управлением MagicOS 10 на базе Android 16 с полным набором AI-функций Honor.

Цвета: черный, зеленый, розовый, белый. Устройство уже доступно для заказа в официальном магазине Honor в Китае, первые поставки начнутся 10 апреля по цене от 1999 юаней за версию 8/128 ГБ. Топовый вариант 12/512 ГБ обойдется в 2799 юаней. Также есть версии 8/256 ГБ и 12/256 ГБ, оцененные в 2199 и 2499 юаней, соответственно.

Появление Dimensity 6500 без официального анонса — необычная ситуация. Обычно MediaTek сначала представляет чип, а потом производители выпускают на нем устройства. Здесь Honor фактически объявила новый процессор за MediaTek.

Судя по характеристикам, Dimensity 6500 — это улучшенная версия 6300/6400 с немного более высокими частотами и, возможно, лучшей энергоэффективностью. Но по производительности он все еще уступает Dimensity 7000-серии. Основная задача — обеспечить плавную работу системы и поддержку 5G в бюджетных устройствах.

Honor X80i с его AMOLED-экраном и большой батареей за 1999 юаней — отличный пример сбалансированного бюджетника. Конкуренты в лице Redmi и Realme в этом ценовом диапазоне часто экономят на типе матрицы или емкости аккумулятора. Honor же предлагает и то, и другое, пусть и на процессоре начального уровня.

Вопрос только в глобальной доступности. Пока X80i представлен только в Китае. Учитывая, что Honor активно расширяет присутствие на международных рынках, исключать появление новинки за пределами КНР не стоит. Если это произойдет, у Xiaomi и Samsung появится сильный конкурент в бюджетном сегменте.