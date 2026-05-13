Спутниковая связь: AST SpaceMobile достигла скорости почти 99 Мбит/с на спутниках первого поколения

13.05.2026, MForum.ru

Американский стартап AST SpaceMobile (Техас), развивающий технологию прямого подключения спутников к обычным смартфонам, продемонстрировал скорость загрузки данных 98,9 Мбит/с на оконечное устройство. Это почти в пять раз выше типичных значений, ранее не превышавших 21 Мбит/с для спутников BlueBird первого поколения (Block 1), запущенных в 2024 году.

Тест проводился в таких условиях: смартфон находился на лодке, находившейся в международных водах у Багамских островов и в момент теста неподвижной. Использовался стандартный смартфон без каких-либо модификаций. Каким именно образом удалось добиться такого скачка производительности при использовании аппаратов с антенной площадью 65 кв. м, компания пока не раскрывает.

Рост скорости принципиален на фоне конкуренции с сервисом Starlink Mobile от SpaceX, который уже предоставляет услуги прямой спутниковой связи через группировку примерно из 650 спутников, но пока обеспечивает загрузку лишь порядка 4 Мбит/с на пользователя (в сетях партнёров вроде T-Mobile). SpaceX, впрочем, готовит второе поколение спутников с целевой скоростью передачи информации на смартфоны до 150 Мбит/с. AST SpaceMobile делает ставку на более крупные антенны: её первый спутник второго поколения (BlueBird Block 2) с антенной в 223 кв. м обещает до 120 Мбит/с на ячейку.

Ключевая проблема для AST SpaceMobile - создание орбитальной группировки. На текущий момент в неё входят лишь 7 спутников: шесть аппаратов первого поколения и один - второго (BB6). Для обеспечения непрерывного покрытия на ключевых рынках, включая США, компания планирует к концу 2026 года расширить флот до 45-60 спутников. Первая попытка запуска BlueBird 7 с помощью ракеты New Glenn (Blue Origin) оказалась неудачной; теперь 3 спутника второго поколения планируется отправить в июне ракетой Falcon 9 от SpaceX, что должно ускорить развёртывание.

--

теги: прямая спутниковая связь связь спутник-смартфон D2C D2D

--