Спутниковая связь: Таиландский оператор Thaicom заключил соглашение с Amazon Leo

08.04.2026, MForum.ru

В рамках этого соглашения Thaicom стал официальным дистрибьютером и держателем прав на «приземление» низкоорбитальной спутниковой сети Amazon в Таиланде. Сделку заключила дочерняя компания TC 142. Thaicom намерена доставлять широкополосный интернет-доступ на основе подключенности к Amazon Leo.

Эта новость заставляет задуматься - почему таиландская компания выбрала Amazon, а не более раскрученный и уже работающий в Таиланде Starlink.

Тому есть несколько причин.

Во-первых, в Таиланде действуют сравнительно жесткие регуляционные правила, требующие от глобальных игроков глубокого сотрудничества с местными компаниями для получения права работы на рынке страны. Так что для Amazon - наличие местного партнера это необходимое условие для легальной работы.

Во-вторых, разная целевая аудитория. Thaicom исторически фокусируется на корпоративном секторе и B2B, обслуживая крупные предприятия и организации, тогда как Starlink в основном нацелен на B2C. Amazon Leo, судя по всему, делает ставку на корпоративные и государственные контракты.

