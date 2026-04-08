Спутниковая связь: Таиландский оператор Thaicom заключил соглашение с Amazon Leo

08.04.2026,
В рамках этого соглашения Thaicom стал официальным дистрибьютером и держателем прав на «приземление» низкоорбитальной спутниковой сети Amazon в Таиланде. Сделку заключила дочерняя компания TC 142. Thaicom намерена доставлять широкополосный интернет-доступ на основе подключенности к Amazon Leo.
Эта новость заставляет задуматься - почему таиландская компания выбрала Amazon, а не более раскрученный и уже работающий в Таиланде Starlink.
Тому есть несколько причин.
Во-первых, в Таиланде действуют сравнительно жесткие регуляционные правила, требующие от глобальных игроков глубокого сотрудничества с местными компаниями для получения права работы на рынке страны. Так что для Amazon - наличие местного партнера это необходимое условие для легальной работы.
Во-вторых, разная целевая аудитория. Thaicom исторически фокусируется на корпоративном секторе и B2B, обслуживая крупные предприятия и организации, тогда как Starlink в основном нацелен на B2C. Amazon Leo, судя по всему, делает ставку на корпоративные и государственные контракты.
Публикации по теме:
05.03. SpaceX переименовал D2C в Starlink Mobile и рассказал о планах
17.02. Eutelsat объявила о получении финансирования в размере около 1 млрд евро для закупки спутников для своей LEO-группировки OneWeb
17.02. SpaceX готовится к IPO и это ставит под вопрос перспективы конкурирующих компаний
23.01. Американская Iridium провела тестирование своей услуги NTN Direct (D2D)
23.01. Планы запуска 16-ти спутников Рассвет в 2025 году не были реализованы
10.01. FCC даёт зелёный свет масштабному расширению SpaceX Starlink
06.01. Starlink начинает снижение – компания переместит широкополосные спутники Starlink на орбиту 480 км
30.12. Как нам обустроить низкоорбитальные созвездия – можно ли улучшить Starlink?
30.12. Компания Sama X получила лицензию на развертывание услуг Starlink в Иордании
18.12. Спутниковая группировка Цяньфань (Qianfan) – возобновление запусков Китаем приближает глобальное покрытие
15.12. NetJets - интернет от Starlink появится на 600 частных самолетах
12.12. Почему Amazon Leo и AST SpaceMobile важны в мире Starlink
25.07. Starlink столкнулся с масштабным сбоем
25.07. Спутниковая связь для абонентов T-Mobile US становится общенациональной
07.07. One New Zealand – первые полгода Starlink D2D
07.07. AST SpaceMobile получила еще $100 млн от Trinity Capital
05.07. T-Mobile разблокирует спутниковую передачу текста для старых телефонов
08.04. Таиландский оператор Thaicom заключил соглашение с Amazon Leo
08.04. Авария одного спутника оставила без ТВ полмиллиона россиян - перспективы?
08.04. И Пакистан туда же, $17 млн на подготовку инженеров в области полупроводниковой индустрии
08.04. Минпромторг предлагает возможности заявиться на предоставление субсидий на НИОКР в области средств производства электроники
08.04. Мировой рынок оборудования для чипов взлетел до $135 млрд!
08.04. Операторы башенной инфраструктуры хотят, чтобы регулирование учитывало и их интересы
08.04. МТС в Хакасии запустил проект дистанционного мониторинга электрических сетей в Абакане
08.04. МегаФон в республике Бурятия - связь улучшена новой базовой станцией в селе Покровка
08.04. Intel присоединяется к проекту «фабрике мечты» Маска
08.04. Четверть российских компаний переходят к системному внедрению ИИ
08.04. МегаФон в Якутии – покрытие 4G обеспечено еще в пяти сёлах
07.04. Билайн в Челябинской области - надежность связи 4G повышена в микрорайонах Челябинска
07.04. МТС в Пермском крае обеспечил возможность подключения гигабитного домашнего интернета ещё для 5500 семей
06.04. Виртуальный оператор Альфа-Мобайл - охват растет, но точных цифр мало
06.04. Yadro представила ИИ-инструмент для анализа качества мобильной связи
08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов
08.04. Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение
08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов
07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий
07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии
06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?
06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок
03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series
03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч
02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч
02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2
01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти
30.03. Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними
30.03. OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий