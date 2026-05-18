Цифровизация. IoT: МТС запускает маркетплейс с решениями для цифровизации бизнеса

Все решения на новой платформе, как обещает МТС, объединены в единую систему, что упрощает их интеграцию заказчиком. В теории это должно обеспечить для заказчиков экономию не только на интеграции, но и на операционных расходах.

В портфель маркетплейса включены IoT-продукты по четырем направлениям.

«Экологический контроль»: пост мониторинга качества воздуха с прогнозной моделью распространения выбросов, датчиками шума и пыли для строительных площадок, а также автономной системой паводкового мониторинга, передающей данные об уровне воды без подключения к электросети.

«Промышленная безопасность»: решение для предотвращения столкновений спецтехники с персоналом - система работает в слепых зонах, в условиях запыленности, тумана и низкой освещенности, заранее предупреждая водителя в том числе о приближении к трубопроводам и другим подземным коммуникациям.

«Цифровой водоканал»: учет водопотребления, мониторинг котельных и контроль вскрытия люков; по опыту внедрений телеметрия температуры и давления сокращает эксплуатационные расходы до 25%, а потери тепла и воды - на 20% при централизованном управлении инцидентами.

«Умное производство»: мониторинг станочного парка и элеваторов - в реальном времени отслеживаются ключевые параметры оборудования, что позволяет минимизировать ручной контроль и перейти к обслуживанию по состоянию.

МТС предоставляет бесплатный годовой доступ к IoT-платформы, что позволяет запустить пилот без инвестиций в оплату лицензий, убедиться в полезности и эффективности решений на реальных данных и только после этого перейти на коммерческий тариф. Предусмотрен льготный долгосрочный тариф на пользование NB-IoT, что позволяет зафиксировать стоимость передачи данных – с прогнозируемыми расходами бизнесу проще иметь дело.

«Сегодня бизнес сталкивается с необходимостью оптимизировать расходы и одновременно ускорять цифровую трансформацию для сохранения конкурентоспособности. Ключевым барьером для внедрения IoT-решений остаются высокие первоначальные инвестиции в оборудование, ПО и интеграцию. МТС как инфраструктурный партнер предлагает рынку системное решение этих проблем. Наша задача – убрать финансовые и технологические барьеры, сделав интернет вещей доступнее для бизнеса любого масштаба. IoT-маркетплейс решает проблему выбора и финансирования оборудования, бесплатная платформа снимает риски внедрения ПО, а фиксированный тариф на связь обеспечивает предсказуемость бюджета. Мы становимся не просто поставщиком, а надежным партнером по цифровизации, позволяя клиентам быстро получать ценность от данных и сосредоточиться на своем основном бизнесе», – отмечает директор департамента управления комплексными проектами МТС Павел Подколзин.

