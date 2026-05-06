Слухи: Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка

06.05.2026, MForum.ru

Компания Samsung анонсировала два среднебюджетных телефона, Galaxy A37 и Galaxy A57, несколько недель назад, теперь приходит очередь Galaxy A27. Существование которой производитель подтвердил официально.

Galaxy A27, официально еще не анонсированный, уже появился на сайте Samsung Brazil. Он указан в списке устройств, совместимых с приложением Samsung Wallet для мобильных платежей. Интересно, что компания также внесла Galaxy S25 Edge под его оригинальным именем Galaxy S25 Slim.

Недавний отчет предполагает, что Galaxy A27 получит дисплей с дизайном Infinity-O, что является обновлением по сравнению с дизайном Infinity-U, использовавшимся в Galaxy A26. Это означает, что телефон получит вырез-отверстие для фронтальной камеры, придавая ему более современный вид. Устройство, как сообщается, имеет размеры 162.3 × 78.6 × 7.9 мм и 6.7-дюймовый дисплей.

По слухам, Galaxy A27 будет использовать процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Ожидается, что он получит 50-мегапиксельную основную заднюю камеру, 8-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру и 2-мегапиксельную макро-камеру. Спереди ожидается улучшенная 12-мегапиксельная селфи-камера.

За автономность будет отвечать батарея емкостью 5000 мАч, причем она будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт. Вероятно, «из коробки» новинка будет работать на Android 16 с One UI 8.5. Традиционно Samsung может предложить до шести лет обновлений операционной системы и безопасности для этого телефона.

Samsung Brazil случайно (или намеренно) рассекретила устройство. Переход на Infinity-O (отверстие вместо капли) — это то, что нужно для современного дизайна. А25 (2024) и A26 (2025) имели каплевидный вырез, A27 — "круглый". Это делает телефон визуально свежее.

Snapdragon 6 Gen 3 — это чип 2025-2026 годов для нижнего среднего сегмента. По производительности он между Snapdragon 695 и 7s Gen 2. Для повседневных задач — хватит.

Камеры: 50 МП основная (как у A26), 8 МП ультраширик, 2 МП макро (бесполезно) и улучшенная 12 МП фронталка (вместо 8-13 МП у предшественника). Это хороший апгрейд для видеозвонков и селфи.

5000 мАч + 25 Вт — стандарт для A-серии. Заряжается 1.5 часа до полного.

Цена? Galaxy A26 стоил около €280 в Европе. A27, вероятно, будет в том же диапазоне или чуть дороже.

Анонс ожидается в ближайшие недели. Galaxy A27 — может показаться скучным, но надежным среднебюджетником. Для тех, кому нужен телефон без сюрпризов, на 3-4 года — отличный вариант. Хотя за эти деньги можно найти более интересные предложения у китайцев. Но шесть лет обновлений — серьезный козырь.