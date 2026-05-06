Слухи: Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка

MForum.ru
06.05.2026,
Компания Samsung анонсировала два среднебюджетных телефона, Galaxy A37 и Galaxy A57, несколько недель назад, теперь приходит очередь Galaxy A27. Существование которой производитель подтвердил официально.
Galaxy A27, официально еще не анонсированный, уже появился на сайте Samsung Brazil. Он указан в списке устройств, совместимых с приложением Samsung Wallet для мобильных платежей. Интересно, что компания также внесла Galaxy S25 Edge под его оригинальным именем Galaxy S25 Slim.
Недавний отчет предполагает, что Galaxy A27 получит дисплей с дизайном Infinity-O, что является обновлением по сравнению с дизайном Infinity-U, использовавшимся в Galaxy A26. Это означает, что телефон получит вырез-отверстие для фронтальной камеры, придавая ему более современный вид. Устройство, как сообщается, имеет размеры 162.3 × 78.6 × 7.9 мм и 6.7-дюймовый дисплей.
По слухам, Galaxy A27 будет использовать процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Ожидается, что он получит 50-мегапиксельную основную заднюю камеру, 8-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру и 2-мегапиксельную макро-камеру. Спереди ожидается улучшенная 12-мегапиксельная селфи-камера.
За автономность будет отвечать батарея емкостью 5000 мАч, причем она будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт. Вероятно, «из коробки» новинка будет работать на Android 16 с One UI 8.5. Традиционно Samsung может предложить до шести лет обновлений операционной системы и безопасности для этого телефона.
Samsung Brazil случайно (или намеренно) рассекретила устройство. Переход на Infinity-O (отверстие вместо капли) — это то, что нужно для современного дизайна. А25 (2024) и A26 (2025) имели каплевидный вырез, A27 — "круглый". Это делает телефон визуально свежее.
Snapdragon 6 Gen 3 — это чип 2025-2026 годов для нижнего среднего сегмента. По производительности он между Snapdragon 695 и 7s Gen 2. Для повседневных задач — хватит.
Камеры: 50 МП основная (как у A26), 8 МП ультраширик, 2 МП макро (бесполезно) и улучшенная 12 МП фронталка (вместо 8-13 МП у предшественника). Это хороший апгрейд для видеозвонков и селфи.
5000 мАч + 25 Вт — стандарт для A-серии. Заряжается 1.5 часа до полного.
Цена? Galaxy A26 стоил около €280 в Европе. A27, вероятно, будет в том же диапазоне или чуть дороже.
Анонс ожидается в ближайшие недели. Galaxy A27 — может показаться скучным, но надежным среднебюджетником. Для тех, кому нужен телефон без сюрпризов, на 3-4 года — отличный вариант. Хотя за эти деньги можно найти более интересные предложения у китайцев. Но шесть лет обновлений — серьезный козырь.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
05.05. Cerebras планирует привлечь $3.5 млрд в ходе IPO
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней
21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл
21.04. Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro
20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы
20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
14.04. Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма
09.04. Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов
07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий
07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
06.05. Мировой рынок полупроводников в 2025 году вырос на 26% до $796 млрд
06.05. T2 импортзаместила решение PCRF разработкой Bercut
06.05. Билайн в Костромской области - покрытие 4G расширено в семи деревнях
06.05. Сеть 4G МегаФон запущена с использованием нового оборудования в селе Берт-Даг в Тыве
06.05. МТС в Магаданской области - indoor-покрытие LTE развернуто в аэропорту Магадана
05.05. Спутниковая связь с низкой орбиты - дайджест
05.05. SEMI сообщает о росте мировых поставок кремниевых пластин на 13% в годовом исчислении в 1q2026
05.05. Cerebras планирует привлечь $3.5 млрд в ходе IPO
05.05. МегаФон в Ставропольском крае - связь улучшена на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск
05.05. Минцифры сочло маркировку решений на основе открытого кода преждевременной
05.05. Билайн назвал лидеров рейтинга ИИ в России
05.05. Selectel займется ИИ еще более активно
05.05. С 5 по 9 мая мобильный интернет в столице могут ограничивать не только в центре
05.05. О сбоях в работе мобильного интернета сообщают из Санкт-Петербурга
05.05. МТС в Нижегородской области - сеть LTE расширена новым оборудованием в 25 населённых пунктах округа Шахунья
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500
05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86
29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов